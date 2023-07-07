بورجيس.. ورقة جديدة لإنقاذ «الراقي»

علي معالي (الشارقة)

يبدأ غداً فريق البطائح الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة الروماني رادوي المدرب الجديد، بحضور جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم أو من تم التجديد لهم، على أن يكون التجمع اليوم بعد صلاة المغرب باستاد البطائح.

وكانت آخر صفقات البطائح من اللاعبين الأجانب هي انضمام المدافع إديلسون ديني بورجيس اللاعب الدولي بمنتخب الرأس الأخضر ونادي الجيش الملكي المغربي، وهي الصفقة المهمة التي يعول علها مسؤولو النادي لعلاج أكبر ثغرات الفريق في موسمه الأول بدوري المحترفين، المتمثلة في استقبال 57 هدفاً في 26 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، وهو ثاني أكثر الأندية في تلك السلبية بعد فريق دبا الذي هبط للدرجة الأولى "64 هدفاً"، وبالتالي كان التفكير الأكبر في كيفية علاج هذه الثغرة الكبيرة.

ويعتبر إديلسون بورجيس، واحداً من أهم لاعبي فريق الجيش الملكي المغربي، حيث انتقل إلى الفريق منذ موسم 2019- 2020، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقدم مستويات متميزة للغاية بالدوري، حيث لعب في أول مواسمه 22 مباراة، بواقع 1836 دقيقة، وفي الموسم الثاني شارك في 27 مباراة بواقع 2369 دقيقة، وفي الموسم الثالث 24 مباراة بواقع 2118 دقيقة، وفي موسمه الرابع والأخير قبل الانتقال لصفوف البطائح، شارك بورجيس في 26 مباراة بواقع 2320 دقيقة، وكان من ضمن أصحاب المراكز الأولى في قائمة الهدافين بالدوري، الذي توج به فريقه، حيث سجل 9 أهداف، وبفارق 4 أهداف فقط عن هداف الدوري، السنغالي بولي جونيور لاعب فريق الوداد البيضاوي.

ويرمي «الراقي» من خلال آخر صفقاته إلى تعزيز خطه الخلفي "الضعيف" بعد موسم صعب للغاية، حيث ظل الفريق مهدداً بالهبوط لدوري الدرجة الأولى حتى الثواني الأخيرة، ولولا تعادل الظفرة مع دبا لكانت الأمور في غير صالحه.

وبدأ اللاعب الذي يحمل الجنسية البرتغالية مع فريق ماريتيمو للشباب لثلاثة مواسم، وبعدها انتقل إلى الفريق الأول صيف 2017، فانضم عقب ذلك إلى إستوريل الذي قضى معه موسماً واحداً.

وخاض ديني بورجيس 20 مباراة في الدوري البرتغالي الممتاز، فضلاً عن 42 مباراة في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، وأربعة لقاءات في مسابقة "كأس البرتغال"، مُسجلاً هدفين من أصل 4778 دقيقة شارك فيها على أرضية الملعب.

ويمتلك اللاعب سيرة ذاتية جيدة كذلك مع منتخب بلاده "كاب فيردي" أو الرأس الأخضر، حيث شارك في 13 مباراة دولية وهو واحد من اللاعبين المهمين في قائمة المنتخب.