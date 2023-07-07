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الرئيس البرازيلي ينتقد اختيار أنشيلوتي لقيادة «السامبا»

الرئيس البرازيلي ينتقد اختيار أنشيلوتي لقيادة «السامبا»
7 يوليو 2023 14:45

برلين (د ب أ)

انتقد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا اختيار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم.
وأعلن إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قبل أيام أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي في صيف عام 2024 قبل بطولة كوبا أميركا.
وقدم الاتحاد البرازيلي، فيرناندز دينيز يوم الثلاثاء الماضي كمدرب مؤقت للمنتخب البرازيلي، كما كشف أن أنشيلوتي سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب خلال نحو عام واحد، ليقوده في كوبا أميركا 2024. 

وقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في مقابلة لقناة «إس.بي.تي نيوز» الإخبارية البرازيلية: «أحب أنشيلوتي، لكنه لم يدرب المنتخب الإيطالي. لو كان يود حل مشكلة المنتخب البرازيلي، فلماذا لم يحل مشكلة المنتخب الإيطالي، الذي لم يتأهل حتى إلى كأس العالم الماضية.»
وقال الرئيس البرازيلي إنه يؤيد المدرب فيرناندز دينيز، الذي سيواصل قيادة فريق فلومينينسي في الوقت الذي يتولى فيه مسؤولية المنتخب بشكل مؤقت. وأضاف لولا دا سيلفا «77 عاماً»: «أنا مشجع لدينيز، أحب ابتكاره وشخصيته. هي فرصة جيدة بالنسبة له وأتوقع أن يستغلها.» 

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وتابع:«دينيز يسيطر على غرفة الملابس. وفي كرة القدم، يجب أن يسيطر المدرب على الفريق ليقدم عملاً جيداً.» 

وقال الرئيس البرازيلي إن كرة القدم في بلاده تعاني من تراجع جودة اللاعبين في الأعوام الأخيرة. 

وأوضح:«المشكلة ليست في دينيز، وإنما المشكلة تتمثل في أننا ليس لدينا لاعبون بالجودة التي كنا نحظى بها في فترات أخرى. الأولاد (اللاعبون) يتركون بلادنا في عمر ال 16 أو 17 عاماً ويعودون في عمر ال 36.»

أنشيلوتي
ريال مدريد
منتخب البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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