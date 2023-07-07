فيرجسون يعود إلى التدريب في دبي!



مراد المصري (دبي)



تحتضن دبي في نوفمبر المقبل منافسات «دوري الأساطير» الذي يجمع عدداً من أبرز نجوم العالم السابقين، مثل البرتغالي لويس فيجو، والبرازيلي رونالدينيو، والويلزي ريان جيجز، والهولندي روبن فان بيرسي وغيرهم، كما يشهد عودة المدرب الأسطورة السير أليكس فيرجسون لتدريب أحد الفرق المشاركة، إلى جانب السير كيني دالجليتش أيضاً.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي في مجمع دانوب الرياضي، بحضور ويس براون نجم مانشستر يونايتد السابق، وجون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق، والمقيم في دبي حالياً، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي الجهة الداعمة للدوري، ومنظمي الحدث.

وكشف المؤتمر عن مشاركة 6 فرق في الدوري الذي يقام بنظام تنافسي وليس ترفيهي، حيث يتنافس في ملعب 11 ضد 11 لاعباً، وتقام المباراة الافتتاحية ونصف النهائي والنهائي في نادي النصر، ويشارك في كل فريق لاعب إماراتي من أساطير اللعبة.

وتحمل الفرق المشاركة أسماءً مستوحاة من أندية عالمية، وهي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأرسنال، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان وليفربول.

وأكد علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية، أن دبي ترحب دائماً بالأفكار الجديدة والنجوم الكبار في عالم الرياضية، وأن وجود أساطير كرة القدم يجعل الشغف أكبر في هذا الدوري الذي يشكل إضافة متميزة في «روزنامة» الأحداث الرياضية الزاخرة في دبي، والتي تتجاوز 450 فعالية سنوياً، والرائع أنها ليست مسابقة ودية فقط، ولكنها تنافسية أيضاً.

من جانبه، كشف جون أوبي ميكيل، عن أنه اختار العيش في دبي، حيث يستمتع بممارسة مختلف أنواع الرياضة هنا، حيث يلعب البادل والتنس الأرضي أيضاً إلى جانب كرة القدم، مؤكداً أن دوري الأساطير يمثل فرصة لاستعادة الأجواء التنافسية ضد لاعبين مثل ويس براون، وجمعتهما مباريات عديدة بقميصي تشيلسي ومانشستر يونايتد، متمنياً أن تمثل مباريات الدوري المقبل فرصة متميزة، لوجود هؤلاء النجوم وتقديم كرة قدم تستمتع بها الجماهير في دبي وحول العالم.

وأشار ويس براون، إلى أن جميع الأساطير أبدوا استعدادهم للمشاركة في الدوري وتحمسوا للفكرة، وهو واحداً منهم، مؤكداً أن العودة إلى أرضية الملعب دائماً ما تبث الحماس، وتعيد لهم ذاكرة البحث عن الانتصارات، وكشف عن أنه سبق له خوض عدة معسكرات تدريبية مع مانشستر يونايتد في دبي، إلا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها مباريات تنافسية هنا.