«Streetball» تظهر في دبي بالتزامن مع «مونديال المشردين»

دبي(الاتحاد)

مع انطلاق بطولة كأس العالم لـ«المشردين 2023»، والتي تقام في ساكرامنتو من 8 إلى 15 يوليو الجاري بولاية كاليفورنيا الأميركية، تم طرح «Streetball» في دبي، العلامة التجارية الجديدة لأزياء الرياضة الحصرية بالبطولة، وذلك من تصميم الفنان العالمي الشهير خوان دي لاسكورين جوسلر، بهدف تحقيق تأثير إيجابي في عالم كرة القدم، من خلال ريع الأرباح الناتجة عن البيع إلى كأس العالم للمشردين.

وتم استيحاء التصاميم من شغف وطاقة لاعبي وجمهور كرة القدم، التي تشهدها مباريات الأحياء الفقيرة حول العالم.

وتضم التشكيلة مجموعة قمصان متنوعة صممت بلمسات فنية وسترات مع قبعات رأس بأنماط مختلفة، من بين تلك الشائعة في دول أميركا الجنوبية، والتي يمكن تصميمها بمجهود شخصي.

وقال خوان دي لاسكورين جوسلر، مصمم مجموعة Streetball: «لقد كنت دائماً من أولئك الذين تأثروا بشغف وحب كرة القدم. هذه الرياضة التي طالما أسرت قلوب وعواطف البشر حول العالم، وبإمكانها أن تجعل الناس من جميع الثقافات والمعتقدات متحدين وأقرب إلى بعضهم بعضاً. وتعد هذه الخطوة مثالية لإطلاق المجموعة من هنا من مدينة دبي الرائعة، حيث يجتمع فيها أناس من خلفيات متنوعة بانسجام تام».

ووفق استطلاع للرأي أجرته «يوجوف» فإن 9 من أصل 10 أشخاص يعتقدون بأن رياضة كرة القدم تُقرّب أفراد المجتمعات من بعضهم بعضًا. كما تعتبر الإمارات أيضاً ضمن أكثر الأماكن شهرة في مبادرات العطاء الخيرية، ومثالية لإطلاق علامات تجارية تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في تمكين المجتمعات.

أضاف دي لاسكورين جوسلر: «أنا متحمس للغاية لأن كل دولار يتم دفعه لشراء البضائع الحصرية ببطولة ساكرامنتو سوف تخصص لريع كأس العالم ل»المشردين«2023. هذه المؤسسة التي ساعدت في تعافي ملايين الناس من الفقر والتشرد وتغيير حالتهم الاجتماعية نحو الأحسن من خلال مشاريع كرة القدم التي تُعنى بالمجتمعات».

ويتم عرض مجموعة القمصان الحصرية بالبطولة خلال أكبر حدث خيري عالمي لكرة القدم في التاريخ. وتشارك في البطولة أكثر من 40 دولة من جميع أنحاء العالم. فضلاً عن مشاركة متطوعين من الإمارات.