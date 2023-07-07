الشيخاوي يظهر في عجمان



رضا سليم (دبي)



انضم «الجناح» التونسي الدولي هيكل الشيخاوي لاعب اتحاد المنستيري إلى عجمان، حيث أجرت إدارة النادي مراسم توقيع العقد لمدة موسمين، ليكون الشيخاوي الأجنبي الخامس في «البرتقالي»، وانضم مع مواطنه المدافع الدولي نادر الغندري، ويقوم النادي بالإعلان عن انضمامه خلال ساعات، وكلاهما من الصفقات الجديدة، فيما يواصل المغربي وليد أزارو، والكونغولي بريستيج مبونجو الاستمرار مع «البرتقالي»، ومدد البحريني علي مدن عقد الإعارة لمدة موسم.

وخضع الشيحاوي بمجرد وصوله للفحص الطبي، وانضم إلى الفريق، ويأتي التعاقد معه بدلاً من مواطنه فراس بالعربي الذي رحل إلى الشارقة، وتأتي صفقات «البرتقالي» في الموسم الجديد متميزة، رغم رحيل المدافع السلوفيني ميرال، إلا أن إدارة النادي عوضت جميع المراكز بلاعبين جدد، آخرهم «الظهير الأيسر» جيانلوكا مونيز بفئة «اللاعب المقيم»، قادماً من الوحدة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتنتظر جماهير «البرتقالي» صفقات جديدة للاعبين المواطنين، لدعم جميع المراكز، والانضمام إلى معسكر ألمانيا من 15 يوليو إلى 3 أغسطس.

كان الشيخاوي مرشحاً بقوة للانتقال إلى الترجي التونسي، لكنه اختار في النهاية الانضمام إلى عجمان بدلاً من مواطنه محمد فراس بالعربي، الذي انتقل منذ أيام إلى الشارقة.

وبدأ الشيخاوي مسيرته في الدوري التونسي، من بوابة الملعب التونسي، في سبتمبر 2018، ومنه إلى اتحاد المنستيري في يناير 2021، بعد تجارب أوروبية عديدة، أبرزها مع سوشو الفرنسي وبورتو البرتغالي.