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الرياضي

الريال يعرض على مبابي 50 مليون يورو راتباً سنوياً

الريال يعرض على مبابي 50 مليون يورو راتباً سنوياً
7 يوليو 2023 17:15

أنور إبراهيم (القاهرة)
ذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن ريال مدريد اقترح على الفرنسي كيليان مبابى «24 عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان راتباً قدره 50 مليون يورو، إذا انضم إلى «الميرينجي» في الصيف القادم، في إشارة واضحة إلى أنه يرغب في الحصول عليه «مجاناً»، بعد أن رفض اللاعب تفعيل السنة الأخيرة من عقده حتى صيف 2025. 

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وقالت الإذاعة إن الريال أعد «خطة مالية» تتعلق بالطريقة التي ينوي السير عليها من أجل استقدام مبابى، وأنه على استعداد لمنح بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، هذا الراتب الكبير، على أن يتضمن العقد شرطاً جزائياً قدره مليار يورو، غير أن الإذاعة قالت إن خطة مدريد تستهدف توقيع مبابى في الصيف القادم، وليس هذا الصيف، لأنه لا ينوي قبول السعر الذي يطلبه سان جيرمان مقابل بيعه وهو 200 مليون يورو.
وهكذا أصبح مستقبل «فتى بوندي المدلل» موضع إثارة وتشويق، وخاصة بعد أن أطلق سان جيرمان إنذاراً نهائياً وحدد مهلة للاعب لتحديد موقفه النهائي، بالتجديد والبقاء مع النادي أو بالرحيل وعرضه للبيع هذا الصيف.
وقالت «كادينا سير» إن يومي 10و26 يوليو الجاري قد يكونان موعدين حاسمين في إسدال الستار على هذه «المسرحية الطويلة»، وإجلاء الأمور، ما قد يعطي إيضاحاً بشأن مستقبل اللاعب لأن يوم 26 هو اليوم الذي سيقوم فيه سان جيرمان بجولته الآسيوية للإعداد للموسم الجديد، مما يحدد الصورة بوضوح أكثر، والكشف على وجه التحديد، عما إذا كان كيليان مبابى سيبقى مع النادي في الموسم الجديد، أم سيرحل هذا الصيف.

 

مبابي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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