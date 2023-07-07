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الرياضي

دورتموند يربط ماير حتى 2025

دورتموند يربط ماير حتى 2025
7 يوليو 2023 14:30

دورتموند (د ب أ)
أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد عقد حارس مرماه الاحتياطي ألكسندر ماير حتى عام 2025 . وكان من المفترض أن ينتهي عقد ماير "32 عاماً" مع دورتموند في 2024، لكن النادي أعلن اليوم تمديد التعاقد حتى 30 يونيو 2025. 

وقال سيبستيان كيل مدير، الكرة بنادي دورتموند: "أليكس أكثر بكثير من حارس مرمى احتياطي. عندما يحتاجه الفريق، فإنه يظهر مهاراته بشكل هائل." وأضاف: "هو عنصر مهم بالفريق، لاعب رائع ومحترف جدير للغاية بالثقة كما يتمتع بخبرة حياتية ويمنح الفريق شعوراً بالاطمئنان." 

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وشارك ماير في سبع مباريات في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، الذي كاد يختتم بتتويج بروسيا دورتموند بلقب الدوري، لولا السيناريو المثير للمرحلة الأخيرة، الذي شهد فوز بايرن ميونيخ باللقب للموسم الحادي عشر على التوالي.

بروسيا دورتموند
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
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