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أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!

أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
7 يوليو 2023 13:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت الصحافة الإسبانية النقاب عن أن النجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد يعاني من بعض الصعوبات في النادي، خاصة عقب سحب القميص رقم 7 منه لمصلحة الفرنسي أنطوان جريزمان، بعد أن انتقل فيليكس على سبيل الإعارة إلى تشيلسي الإنجليزي لمدة ستة أشهر في النصف الثاني من الموسم المنتهي، حيث أعلنت إدارة «الأتليتي» أن جريزمان سيرتدي هذا القميص اعتباراً من الموسم الجديد.
وذكرت صحيفة «آس» أن فيليكس «23 عاماً» يبحث عن نادٍ جديد، ويأمل في الانضمام إلى باريس سان جيرمان، ومهتم جداً بالتوقيع للنادي الفرنسي، خاصة بعد أن تولى قيادته الفنية، الإسباني لويس إنريكي، والذي يقدره ويؤمن بموهبته.
غير أن الصحيفة لم تشر من قريب أو بعيد إلى وجود أي عرض ملموس حتى الآن ، سواء من سان جيرمان، أو أي نادٍ أوروبي آخر.
وكان فيليكس دائم الخلاف مع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لـ «الأتليتي»، منذ توقيعه للنادي عام 2019 مقابل 127 مليون يورو، حيث لم يكن المدرب يشركه أساسياً بانتظام في المباريات، ويستمر عقد فيليكس حتى «صيف 2027»، ولا تمانع إدارة أتلتيكو بيعه، ولكنها تطلب مائة مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدماته.
وبعد عودة فيليكس من الإعارة غير المثمرة إلى تشيلسي في النصف الثاني من الموسم المنتهي، تلقى إشارة سلبية تزيد رغبته في الرحيل، وبعد أن اعتاد على ارتداء القميص رقم 7، إذا به يحرم من ارتدائه أعتباراً من الموسم الجديد، لأن الإدارة رأت أن جريزمان الأحق بارتدائه، لأنه كان قميصه الأساسي عند مروره الأول من 2014 إلى 2019، وقبل انتقاله إلى برشلونة.
ولعب جواو فيليكس الموسم الماضي 40 مباراة ما بين أتلتيكو وتشيلسي، وسجل خلالها 9 أهداف، وصنع 3 أهداف، ولكنه لم يحرز أي هدف في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، رغم أنه لعب خلاله 9 مباريات.

أتلتيكو مدريد
تشيلسي
جواو فيليكس
أنطوان جريزمان
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