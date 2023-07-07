الهلال يغري برناردو سيلفا بـ «3 أضعاف»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبذل الهلال السعودي جهوداً مكثفة، لضم الدولي البرتغالي برناردو سيلفا «جناح» مانشستر سيتي، إلى صفوفه هذا الصيف.

وكشفت شبكة «إسبن» النقاب عن أن الهلال على استعداد لمنح سيلفا راتباً 500 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، أي ما يعادل تقريباً 3 أمثال راتبه الحالي.

غير أن الشبكة أكدت أن سيلفا يرغب أكثر في البقاء بأوروبا، لأنه يريد أن يلعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وإن كانت لم تستبعد أيضاً إمكانية تفكيره في العرض السعودي المغري.

وأشارت الشبكة إلى أنه إذا ما نجح الهلال في إغراء سيلفا، وتوصل إلى اتفاق معه، فإنه سيلحق بنجوم كبار، مثل الفرنسي نجولو كانتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والبرازيلي روبرو فيرمينو، الذين تركوا أنديتهم في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن جانبه، ذكر موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين، إن برناردو سيلفا تقدر قيمته السوقية الحالية بـ 4. 76 مليون يورو، وهي قيمة أعلى من لاعبين آخرين في «السيتي»، وبتحديد أكثر، أن 7 لاعبين فقط من شريحة السن التي تتراوح بين 23 و30 عاماً، يتمتعون بقيمة سوقية أعلى من سيلفا لاعب موناكو السابق، وكان من الممكن أن ترتفع القيمة لولا اقترابه من نهاية عقده، والقادم ربما يكون آخر عقد يوقعه في مشواره الكروي.

وقال الموقع إن تدرج القيمة السوقية لبرناردو سيلفا من 50 مليون يورو في 2019، إلى أكثر من 75 مليون يورو في 2023، دليل على أنه أمضى سنوات رائعة من التألق وثبات المستوى مع «القمر السماوي».

وكان برناردو سيلفا اعترف بأنه يعاني من الضيق أحياناً من اللعب أمام دفاعات صارمة في الدوري الإنجليزي، وأيضاً من رتابة الحياة في مدينة مانشستر، ما قد يوحى بأنه يبحث بالفعل عن تحدٍ آخر وتجربة أخرى في مكان آخر هذا الصيف.

وبدأ برناردو سيلفا الذي يكمل في 10 أغسطس المقبل 29عاماً، مسيرته الاحترافية في بنفيكا من 2013 إلى 2015، وإن كانت تمت إعارته لموناكو الفرنسي موسم 2014- 2015، واستقر في موناكو بصفة نهائية حتى 2017، وهو نفس العام الذي انتقل فيه إلى مانشستر سيتي، ولعب سيلفا لمنتخبي الشباب تحت 19 و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2015.