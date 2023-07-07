مارتا باستيانيلي تنضم إلى إدارة «الإمارات القابضة للدراجات»



أبوظبي (الاتحاد)



كشف فريق الإمارات القابضة ADQ للسيدات المحترف الأول في الدولة، عن انضمام مارتا باستيانيلي إلى إدارة الفريق، لتكون مديرة للاعبات، وأول لاعبة محترفة تشغل هذا المنصب على مستوى رياضة الدراجات الهوائية، في تطور جديد للطرفين.

وقررت مارتا باستيانيلي في يوليو الجاري اعتزال الدراجات الهوائية، وهي في قمة نجوميتها، بعد مسيرة رياضية ومهنية حافلة امتدت إلى قرابة العقدين.

وبعد اختتام سباق «جيرو دي إيطاليا دون»، تتولى مارتا باستيانيلي منصب مديرة فريق الإمارات القابضة ADQ.

ويأتي التعيين ليؤكد على التزام الفريق بمنح الأولوية للصحة البدنية والعقلية والنفسية، لضمان أفضل أداء لهن، حيث تعمل مارتا باستيانيلي على تعزيز الرؤية المتكاملة لفريق الإمارات القابضة ADQ الخاصة بصحتهن، مستفيدة من خبرتها الكبيرة في هذا المجال بوصفها رياضية محترفة سابقة.

انضمت مارتا باستيانيلي إلى فريق الإمارات القابضة ADQ في موسم 2022، وحققت 7 انتصارات كبرى مع الفريق، حيث بدأت رحلتها الناجحة في فبراير من العام الماضي، عندما فازت بسباق «فيلتا سيفي فيميناز»، وأعقبته انتصارات مختلفة، مثل فوزها في المرحلة الرابعة من سباق «استيمانا فالينسيانا»، وسباق «أملوب فان هيت هاجيلاند» المرموق في بلجيكا، واستمرت سلسلة انتصارات مارتا، لتفوز في مهرجان «إلسي جاكوبس»، ومرحلتين من جولة «بريتانجن» للسيدات، كما حصلت على المركز الثاني في الدورة الافتتاحية لسباق «تور دي فرانس» للسيدات.

وفي موسم 2023 الحالي؛ أضافت مارتا فوزين جديدين إلى سجلها الطويل، وواصلت سلسلة انتصاراتها بالفوز في سباق «لا سامين دي دامس» الشهير في بلجيكا، كما أُعلن عن فوزها في المرحلة الأولى من مهرجان «إلسي جاكوبس»، لتتأكد مكانتها وتميزها في مضمار الدراجات.

وحول انضمام مارتا باستيانيلي إلى الإدارة؛ قالت كاميلا جارسيا، رئيسة الإستراتيجية في فريق الإمارات القابضة ADQ: «يسعدنا انضمام مارتا إلى فريقنا، مديرة للاعبات «الإمارات القابضة ADQ»، وستكون خبرة مارتا الطويلة، ورصيدها الكبير في رياضة ركوب الدراجات الهوائية إضافة قيمة ورائعة، ونرى نتائجها في المستقبل، حيث تعزز من روح الفريق وتسهم في نجاحه، ونتطلع إلى العمل معها في إطار نهجنا الشامل للارتقاء بالفريق إلى آفاق جديدة».

وقالت مارتا باستيانيلي، مديرة لاعبات فريق الإمارات القابضة ADQ: «حظيت بدعم كبير من مختلف الفرق التي عملت معها، ومن عائلتي، منذ أن أصبحت أماً، وبدعمهم ارتقيت إلى آفاق جديدة، وحققت 42 من 44 انتصاراً في مسيرتي المهنية، بعد عودتي من إجازة الأمومة، إن وجود أسرة داعمة ترعى ابنتي أثناء مشاركتي في السباقات المختلفة حول العالم كان دافعاً كبيراً للنجاح، وأتاح لي متابعة طموحاتي الرياضية والاهتمام بموهبتي، وبعد الأمومة اختلف نهجي وأسلوبي للأفضل في السباقات وفي رياضة ركوب الدراجات بشكل عام، وتمكنت من تحقيق نجاح كبير، لا سيما مع فريق الإمارات القابضة ADQ».

تحدت مارتا التوقعات، بعد إنجابها لابنتها كلاريسا عام 2014، وسعت لتحقيق أحلامها، بصفتها قائدة، تلهم زملائها والدراجين من جميع الأجيال، كما تدافع مارتا عن حقوق اللاعبات والدراجات، وتحسين أوضاعهن في ركوب الدراجات، الأمر الذي أثار الإعجاب بها في مختلف الأوساط، وجعلها نموذجا يحتذى به.

ولدت مارتا باستيانيلي في 30 أبريل 1987، في فيليتري «روما»، هي دراجة بارعة وذات خبرة في ركوب الدراجات، وخلال مسيرتها الاحترافية التي استمرت 18 موسماً منذ عام 2006، استطاعت الفوز بـ 44 سباقاً، وشهدت تطور رياضة ركوب الدراجات للسيدات.

وتتضمن إنجازاتها الأساسية الفوز ببطولة العالم للطرق في 2007، وبطولة الطريق الأوروبية في 2018، وجولة فلاندرز في 2019، وتشمل الانتصارات البارزة مراحل سباق «جيرو دي إيطاليا» في 2017؛ بالإضافة للنجاحات التي حققتها في عام 2018 خلال سباقات «جينت ويفيلجم» و «فليش برابانكون».