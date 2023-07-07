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الرياضي

«الفرسان» يبحث عن «معادلة التفوق» في صربيا

«الفرسان» يبحث عن «معادلة التفوق» في صربيا
7 يوليو 2023 11:39

 
مراد المصري (دبي)

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يقيم شباب الأهلي معسكره في صربيا للعام الثاني على التوالي، بحثاً عن «معادلة التفوق» التي وجدها هناك، قبل بداية الموسم الماضي، وانتهى به المطاف بطلاً لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
وتغادر بعثة «الفرسان» دبي متجهة إلى صربيا يوم السبت، بقيادة المدرب ماركو نيكوليتش،
حيث تتواصل التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، مع خوض عدد من المباريات الودية، والأهم رفع جاهزية اللاعبين البدنية، بعد التوقف الطويل، عقب نهاية الموسم الماضي، بحكم أن الفريق يبدأ الموسم الرسمي بشكل مكثف، ما بين خوض مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، وتصفيات الصعود إلى مرحلة المجموعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بلقاء الوحدات الأردني يوم 15 أغسطس المقبل في استاد راشد بدبي، وفي حال التأهل يلاقي لقاء النصر السعودي في العاصمة السعودية الرياض.
واكتمل عقد اللاعبين المغادرين إلى المعسكر الخارجي، بوجود العائدين من الإجازات، على صعيد المواطنين والأجانب والمقيمين، كما ظهر يوسف جابر في التدريبات، حيث يستمر مع الفريق موسماً آخر، بعد المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي، ولعب خلاله دوراً مؤثراً.
ويسعى شباب الأهلي لإكمال ملف الأجانب خلال المعسكر الخارجي، مع تركيز على مركزي الوسط والهجوم، ويبحث الفريق أفضل الخيارات التي تناسب الخطط الفنية، والأهم أن تمثل الإضافة وليس مجرد تكملة عدد أو ملئ خانات.
على صعيد آخر، تواجد المدرب الوطني مهدي علي، المدرب واللاعب السابق لشباب الأهلي، في تدريبات الفريق خلال زيارة قام بها، والتقى خلالها اللاعبون الذين عبروا عن سعادتهم بتعافيه وتمنوا له وافر الصحة.

دبي
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
صربيا
مهدي علي
دوري أبطال آسيا
النصر السعودي
يوسف جابر
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