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«الجودو» يستعد لـ «ماستر المجر» بتدريبات شاقة

«الجودو» يستعد لـ «ماستر المجر» بتدريبات شاقة
7 يوليو 2023 22:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل منتخب الجودو تدريباته الشاقة في معسكره بجبال «فيتوشا» البلغارية القريبة من العاصمة صوفيا، استعداداً للمشاركة في بطولة «الماستر للجودو» التي تقام في العاصمة المجرية بودابست من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، وتعتبر واحدة من بطولات الاتحاد الدولي للجودو الكبرى، وذلك ضمن برنامجه السنوي استعداداً لاستضافة بطولة «أبوظبي جراند سلام» من 24 إلى 26 أكتوبر، وتقام ضمن أسبوع الألعاب القتالية الذي ينظمه اتحاد الجودو حتى 31 أكتوبر، حيث تهدف مشاركات المنتخب الأول في بطولات الاتحاد الدولي، لزيادة درجات التصنيف الدولي، وحصد المزيد من النقاط، ضمن سباق التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».
واعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة الماستر المقبلة القائمة النهائية لمنتخبنا، وضمت اللاعبة بشيرات التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، و4 لاعبين هم نارمند في وزن تحت 66 كجم، وطلال في وزن تحت 81 كجم، وظفار في وزن تحت 100 كجم، ومعروف في وزن فوق 100 كجم، ويشرف على تدريبات المنتخب الأول المدرب فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.
ومع اقتراب موعد انطلاقة بطولة الماستر في بودابست بعد 27 يوماً، حجز أكثر من 241 لاعباً ولاعبة من 36 دولة أماكنهم في المنافسات، من بينهم أبطال الإمارات والبحرين والمغرب والجزائر، وللمرة الأولى تسجل البطولة زيادة في عدد السيدات على حساب الرجال، في ظل وجود 4 لاعبات ضمن التصنيف العالمي لوزن فوق 78 كجم من فرنسا وألمانيا، وفي مقدمتهن بطلة العالم والمنتخب الفرنسي كلاريس أجبيجنو «30 عاماً» الفائزة باللقب الأولمبي في طوكيو 2021، بجانب 5 ألقاب عالمية في رصيدها، وتعود اللاعبة إلى المنافسات مجدداً بعد أن رُزقت بمولودة.

 

الإمارات
الجودو
أولمبياد باريس 2024
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