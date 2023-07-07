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«صرخة ألم» في «ويمبلدون»!

«صرخة ألم» في «ويمبلدون»!
7 يوليو 2023 11:30

 
لندن (أ ف ب) 

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ديوكوفيتش يجتاز عقبة فافرينكا بتوقيت ويمبلدون

بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا «حاملة اللقب» الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على المخضرمة الفرنسية أليزيه كورنيه التي عانت من إصابة في المجموعة الثانية 6-2، 7-6، فيما ودّع النرويجي كاسبر رود، الرابع عالمياً، من الدور الثاني بسقوطه أمام البريطاني ليام برودي المصنف 142 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة.
بدأت ريباكينا التي حققت اللقب العام الماضي على حساب التونسية أنس جابر المباراة بقوة كاسرة إرسال منافستها عند الفرصة الأولى، قبل أن تكرر ذلك في الشوط الأخير لتحسم المجموعة الاولى بسهولة، ولكن الثانية جاءت مخالفة، ولم تشهد أي كسر للإرسال.
في الشوط الحادي عشر عندما كانت النتيجة تشير إلى 5-5، وبعد أن تعادلت اللاعبتان 11 مرة، انزلقت كورنيه وسقطت بقوة على العشب، وأمسكت وركها عن الجهة اليمنى وصرخت من الألم.
ذرفت الدموع وطلبت وقتاً مستقطعاً وعادت بعد أن وضعت الضمادات، حسمت ريباكينا الشوط أخيراً بعد 27 دقيقة، قبل أن تعادل كورنيه 6-6، وتفرض شوط كسر التعادل الذي حسمته الكازاخستانية المصنفة ثالثة عالميًا 7-2، تلتقي تالياً مع البريطانية كايتي بوتلر.
أما رود فسقط بخمس مجموعات وبنتيجة 4-6 و6-3 و6-4 و3-6 و0-6، واستمرت معاناة رود الذي خاض نهائي بطولة رولان جاروس منذ قرابة الشهر خسره ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على الأراضي العشبية التي لا يحبها، إذ رغم وصوله الى ثلاث مباريات نهائية في البطولات الكبرى، تبقى أفضل نتيجة له في ويمبلدون الدور الثاني العام الماضي والحالي.
وكان النرويجي ابن الـ24 عاماً بلغ العام الماضي نهائي كل من رولان جاروس والولايات المتحدة المفتوحة، خسرهما ضد الإسبانيين رافايل نادال وكارلوس ألكاراس توالياً.
وضرب السويسري المخضرم ستان فافرينكا موعداً مع ديوكوفيتش حامل اللقب في النسخ الأربع الأخيرة في الدور الثالث بفوزه على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري، فيما بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الدور الثاني أخيراً بعدما زعزعت الأمطار انطلاق البطولة،
وتفوق فافرينكا على منافسه 6-3 و4-6 و6-4 و6-2 في ساعتين ونصف الساعة.

التنس
لندن
ويمبلدون
ريباكينا
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