ريتشاردسون تتألق بـ «رقم عالمي»



واشنطن (رويترز)

قدمت شاكاري ريتشاردسون أفضل أداء في مسيرتها، خلال البطولة الوطنية الأميركية لألعاب القوى، بالفوز في تصفيات سباق 100 متر، مع تحقيق رقم عالمي بلغ 10.71 ثانية، فيما تفوق كريستيان كولمان في سباق الرجال خلال 9.95 ثانية.

وفقدت ريتشاردسون صاحبة الشعبية الكبيرة مكانها في أولمبياد طوكيو، وأخفقت في التأهل لبطولة العالم العام الماضي، لكنها أظهرت تصميماً لتعود إلى الأضواء بقوة في يوجين بولاية أوريجون.

وحجزت ريتشاردسون موقعها في نصف نهائي السباق، بفارق 0.25 ثانية عن بريتني براون في مجموعتها، كما تأهلت ميا براهي-بيدرسن «17 عاماً» بتسجيل 11.05 ثانية.

وخطف كولمان، بطل سباق 100 متر في بطولة العالم 2019، والذي غاب عن ألعاب طوكيو لمخالفة لوائح المنشطات الخاصة بالإبلاغ عن المكان، الأنظار في منافسات الرجال وسجل أسرع زمن بشكل عام.

وقال كولمان الذي حقق المركز الثالث في جائزة نيويوك الكبرى الشهر الماضي للصحفيين «يتعلق الأمر بحالة الزخم والثبات الذهني».

وفشل نواه لايلز بطل العالم مرتين في سباق 200 متر في التأهل للسباق في أولمبياد طوكيو، وبدا أنه سيتعثر مجدداً بعد انطلاقة بطيئة في المراحل الأولى بالتصفيات، لكنه شحن طاقته بالكامل في منتصف الطريق، ليحتل المركز الثاني بمجموعته مسجلاً 10.05 ثانية.

وقال لايلز الذي كشف عن معاناته من المرض بسبب «كوفيد» منذ التنافس في نيويورك الشهر الماضي «كان أسبوعاً قاسياً للغاية، بدأت التعافي للتو».

كما تأهل تريفون بروميل، صاحب برونزية بطولة العالم العام الماضي، لكن مارفين بريسي صاحب الفضية أخفق في ذلك بعد مشكلة في ساقه بمنتصف السباق.