«رجال الظل».. مساهمات خفية!



سلطان آل علي (دبي)



بالنظر إلى إحصائيات نهاية الموسم، فإن الجميع يذكر الهدافين وصنّاع الألعاب، لأنهم يحصدون النجومية، ولكن ماذا عن ما قبل الصناعة؟ أو«البري أسيست»، وهم «رجال الظل» الذين يحتاجون إلى «تسليط الضوء»!

وفي دوري أدنوك للمحترفين، هناك العديد من اللاعبين الذين يتصدرون المشهد في التمريرات ما قبل صناعة الهدف، أولهم لاعب العين الذي رحل عن الفريق أندري يارمولينكو، حيث قام الأوكراني بـ7 تمريرات «بري أسيست» مع «الزعيم»، ويعد الرقم القياسي الأعلى في آخر 5 مواسم.

وتعرض الجناح الأوكراني للكثير من الانتقادات التي قادت إلى خروجه، خصوصاً على المستوى البدني، ولكن من جانب المساهمات الرقمية، فهو تاسع لاعبي الدوري بـ15 مساهمة بين التسجيل والصناعة، ويصل إلى 22 مساهمة في حالة احتساب التمريرات السبع ما قبل الصناعة.

وفي المركز الثاني نجد علي مدن جناح عجمان، وعبدالله رمضان في وسط الجزيرة بـ5 تمريرات «بري أسيست» ساعدت في تسجيل الأهداف لفريقيهما، ويتساوى 4 لاعبين مختلفين في تقديم 4 تمريرات، هم بندر الأحبابي مع العين، ويوري سيزار مع شباب الأهلي، وبوبليتي مع الوصل، ومبونجو مع عجمان.

وعلى مستوى معدل التمريرات ما قبل الصناعة، ربما يفاجأ الجميع بأنّ البرتغالي بيتزي يتصدر القائمة بمعدل 0.42 تمريرة كل مباراة!

وإذا أردنا المقارنة الرقمية مع المستوى العالمي على سبيل القياس، يتصدر الدوريات الخمسة الكبرى الأسطورة ليونيل ميسي مع سان جيرمان، والموهبة بيدري مع برشلونة، حيث قام اللاعبان بتقديم 9 تمريرات «بري أسيست» في الدوري الفرنسي والإسباني.

وفي المرتبة الثانية، يأتي النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي بـ8 تمريرات، ثم يتساوى لاعبان اثنان من الدوري الألماني بتقديم 7 تمريرات، هما ماريو جوتزه مع فرانكفورت، ومارفن دوتش مع فيردر بريمن.