السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبابي.. زيارة كاميرونية لأهداف خيرية

مبابي.. زيارة كاميرونية لأهداف خيرية
7 يوليو 2023 09:30

ياوندي(أ ف ب)

وصل أمس نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير، في رحلة تشمل أعمالاَ خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.
ارتدى المئات من المشجعين قميص فريقه باريس سان جيرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عاماً.
هتفت الجماهير باسمه عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي، فيما قدّمت مجموعة من حوالي مئة راقص تقليدي عرضاً على شرفه. حيّا مبابي الحشود الذين أبقوهم عناصر الشرطة على مسافة منه، قبل أن يُنقل بعيدًا في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ داكنة.
سيبقى قائد منتخب فرنسا خلال زيارته التي تستمر عدة أيام في مجمع فنادق تابع لعائلة بطل كرة المضرب الفرنسي السابق يانيك نواه الذي يعيش في ياوندي.
من المقرر أن يزور مدرسة للصغار، الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، بحسب برنامج رحلته.
كما أنه من المقرر أن يشارك في مباراة لكرة السلة، يظهر خلالها لاعب دوري كرة السلة الأميركي السابق يواكيم نواه، نجل يانيك. كما سيشارك في مباراة كرة القدم أمام نادي فان ديتودي من الدرجة الثانية.

أخبار ذات صلة
مبابي يشكو عدم التقدير في سان جيرمان
سان جيرمان يضم «موهبة الأوروجواي»


يتوجه السبت إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي، الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربًا لكرة القدم.
تأتي زيارة مبابي في ظل غموض حول مستقبله في الميركاتو الصيفي الحالي.
وفيما يرتبط هداف مونديال قطر 2022 بعقد مع الفريق الفرنسي حتى 2024، عبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، وسط تربص ريال مدريد الاسباني.
الاربعاء، قال رئيس النادي القطري ناصر الخليفي إنه يتعين على مبابي "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء" في سان جيرمان الموسم المقبل.
أضاف: "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ. هذا واضح. قال (مبابي) بنفسه +لن أرحل مجانًا+. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي".

مبابي
باريس سان جيرمان
دوري السلة الأميركي للمحترفين
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©