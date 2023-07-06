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الرياضي

بوجاتشار بطل المرحلة السادسة لسباق فرنسا الدولي للدراجات

بوجاتشار بطل المرحلة السادسة لسباق فرنسا الدولي للدراجات
7 يوليو 2023 00:53

باريس (د ب أ)

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تفوق السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات، على منافسه الدنماركي جوناس فينجارد، ليفوز بالمرحلة السادسة من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس»، أمس، والتي شهدت فقدان الأسترالي جاي هيندلي القميص الأصفر الذي يحصل عليه متصدر الترتيب العام، سريعاً. 
وبدا بوجاتشار، أمس الأول، يعاني آثار الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، ليخسر فارقاً زمنياً كبيراً أمام فينجارد، فيما نال هيندلي القميص الأصفر، لكن جميع الأمور تغيرت عقب سباق أمس، الذي جرى بجبال البرانس، حيث قلب بوجاتشار الأمور رأساً على عقب مرة أخرى.
وانتفض بوجاتشار قبل 7. 2 كيلو على نهاية المرحلة التي تبلغ مسافتها 145 كيلو متراً، ليخطف الصدارة في النهاية من فينجارد، بعدما تفوق عليه بفارق 24 ثانية. 
ورغم فشله في الفوز بالمرحلة، حصل فينجارد على القميص الأصفر، بعدما تقدم في الترتيب العام على هيندلي الذي لم تدم فرحته بالقمة طويلاً، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا». 

سباق فرنسا الدولي للدراجات
سباق فرنسا للدراجات
تادي بوجاتشار
فريق الإمارات للدراجات
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