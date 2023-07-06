«القوى» جاهز لبطولة العالم

باريس (الاتحاد)

وسط أجواء حماسية ومعنويات عالية، دشن منتخب ألعاب القوى تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في ضيافة فرنسا ابتداءً من غد، بمشاركة 120 دولة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

أكّد نجيب مشكان مدرب المنتخب أن الأمور تسير وفق الخطّة المقررة، حيث تدرّب اللاعبون على الملاعب التي تحتضن فعاليات البطولة، وذلك بعد استلامهم بطاقات الاعتماد الخاصة بدخول الملاعب وأماكن التدريب.

وأوضح مشكان أنّ جميع اللاعبين يتمتعون بقمة الجاهزية، وخاصة بعد عدم وصول أي شكوى من اللاعبين فيما يخص الملاعب والتجهيزات الخاصة بخوض التدريبات والمنافسات.