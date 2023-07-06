عباس عضواً في فنية «دولي الكاراتيه» للمرة الثالثة

علي معالي (دبي)

جدد الاتحاد الدولي للكاراتيه الثقة في الخبير محمد عباس، لعضوية اللجنة الفنية بالاتحاد للمرة الثالثة، نظراً لجهوده وتقديمه العديد من المقترحات والمبادرات الإيجابية منذ عام 2014، ليصبح واحداً من أقدم أعضاء اللجنة الفنية، وأول خليجي يتم اختياره.

ويشغل عباس منصب المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، رئيس اللجنة الفنية للاتحادين الإماراتي وغرب آسيا، كما كلفه الاتحاد الدولي مفوضاً فنياً للكاراتيه بدورة الألعاب القتالية العالمية، التي تقام في الرياض من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل.

أكد عباس أن تجديد الثقة جاء نتيجة الدعم الكبير الذي يقدمه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وتضافر جهود أعضاء مجلس الإدارة.

وقال: من خلال ما يقدمه اللواء الرزوقي لنا في المحافل القارية، وترشيحاته بصفته القارية والدولية، يمنحنا المزيد من الثقة في التعامل الخارجي، وهناك العديد من الرياضيين في الكاراتيه لديهم مناصب قارية ودولية بفضل العمل المنظم الذي نقوم به داخل الاتحاد.