الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عباس عضواً في فنية «دولي الكاراتيه» للمرة الثالثة

محمد عباس
7 يوليو 2023 00:52

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
الزعابي يترأس حكام الكاراتيه في «دولية قبرص»
الرزوقي يُعلن الترشح لرئاسة «آسيوي» الكاراتيه

جدد الاتحاد الدولي للكاراتيه الثقة في الخبير محمد عباس، لعضوية اللجنة الفنية بالاتحاد للمرة الثالثة، نظراً لجهوده وتقديمه العديد من المقترحات والمبادرات الإيجابية منذ عام 2014، ليصبح واحداً من أقدم أعضاء اللجنة الفنية، وأول خليجي يتم اختياره.
ويشغل عباس منصب المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، رئيس اللجنة الفنية للاتحادين الإماراتي وغرب آسيا، كما كلفه الاتحاد الدولي مفوضاً فنياً للكاراتيه بدورة الألعاب القتالية العالمية، التي تقام في الرياض من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل.
أكد عباس أن تجديد الثقة جاء نتيجة الدعم الكبير الذي يقدمه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وتضافر جهود أعضاء مجلس الإدارة.
وقال: من خلال ما يقدمه اللواء الرزوقي لنا في المحافل القارية، وترشيحاته بصفته القارية والدولية، يمنحنا المزيد من الثقة في التعامل الخارجي، وهناك العديد من الرياضيين في الكاراتيه لديهم مناصب قارية ودولية بفضل العمل المنظم الذي نقوم به داخل الاتحاد.

الاتحاد الدولي للكاراتيه
الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
محمد عباس
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©