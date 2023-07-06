معسكر المغرب يجهز «الجولف»

دبي (الاتحاد)

تغادر منتخبات الجولف في بداية أغسطس المقبل إلى الرباط المغربية، لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 20 أغسطس، ضمن الاستعدادات الجادة والمكملة لمحطات التدريب التي أقيمت على أرض العديد من أندية الجولف في الدولة، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، والإداري أكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب 4 مدربين هم، سمير الولاني وحسين الولاني وإبريل فارلي وكاميرون فان رويان، و20 لاعباً من مختلف المراحل السنية للبنين والبنات.

ويسبق المعسكر مشاركة منتخبنا الوطني للرجال في البطولة العربية 42 لهواة الجولف، والتي تقام من 26 إلى 29 يوليو، وبطولة التحدي لمحترفي الجولف بنسختها الأولى، من 1 أغسطس إلى 4 أغسطس، واللتين تنظمهما الجامعة الملكية المغربية للجولف.

ويتمثل الاستحقاق الثالث بالمشاركة في بطولة التحدي الإسباني من 7 إلى 10 سبتمبر، ثم المشاركة في دوره الألعاب الآسيوية للشباب من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، ويواصل لاعبونا بشكل عام والمنتخبات مشاركاتهم في بطولات الموسم المحلية والتي تنطلق في أكتوبر، وكذلك مشاركة المنتخبات في البطولات الخارجية، العربية والخليجية والآسيوية والدولية.

وأكد خالد مبارك الشامسي، أن الاتحاد ووفق الاستراتيجية العامة، يولي الاهتمام الكبير لمنتخبات اللعبة على مدار العام بمختلف فئاتها العمرية للبنين والبنات، مع التركيز على المراحل السنية ليكون البناء سليماً، ومن خلاله نسعى لتواصل حلقات التفوق الذي تشهده منتخباتنا السنية على المستوى الخليجي والعربي.