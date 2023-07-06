150 لاعباً يشاركون في «الإمارات الفردية للشطرنج»

الفجيرة (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج «المفتوحة» وفئة الإناث، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، والتي تستمر حتى يوم 14 يوليو الجاري بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية اللعبة بالدولة.

وتقام البطولة بنظام الشطرنج الكلاسيكي، 90 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة لكل لاعب من بدء المباراة، وحسب النظام السويسري من 7 أو 9 جولات وفق عدد المشاركين في كل فئة عمرية.

ورحب الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بضيوف الفجيرة، متمنياً لهم التوفيق، وأن يحقق اللاعبون واللاعبات طموحاتهم، مقدماً الشكر لاتحاد الشطرنج للثقة بتكليف النادي بتنظيم البطولة واستضافتها وفقاً للتعاون المشترك بين الأندية والاتحاد.

وأكد محمد عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن لجان النادي ستبذل قصارى جهودها من خلال أفضل العناصر لضمان نجاح البطولة، حيث يتمتع أبناء النادي بخبرة تنظيمية معروفة بعد العديد من الاستضافات المحلية والدولية الناجحة، وآخرها استضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، وسيتم النقل المباشر للجولات على أهم مواقع الشطرنج العالمية، اعتباراً من الجولة الثالثة وحتى الجولة التاسعة والأخيرة.