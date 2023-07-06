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11 اتحاداً في ورشة «الفيفا»

11 اتحاداً في ورشة «الفيفا»
7 يوليو 2023 00:53

دبي (الاتحاد)

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انطلقت أمس محاور ورشة العمل التطويرية التي يُنظمها الاتحاد الدولي، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم في دبي، بمشاركة 60 منتسباً يمثلون 11 اتحاداً وطنياً في وسط وجنوب آسيا.
وتأتي الورشة ضمن الدورة الثالثة لبرامج التطوير الفنية بالفيفا للفترة 2023-2026، حيث تُقام الفترة الواحدة من هذا البرنامج على مدار أربع سنوات.
ويشرف على محاور ورشة العمل التي تُقام على مدار يومين في فندق جراند حياة بدبي، نخبة من مسؤولي الاتحاد الدولي الذين يناقشون مجموعة من الموضوعات الفنية المتعلقة بنشاط كرة القدم، أبرزها القسم الفني الخاص بكرة القدم النسائية، والحوكمة المالية، وتكنولوجيا المعلومات وقسم الامتثال.
وتُعد برامج تطوير «الفيفا» التي أقيمت الفترة الأولى منها 2016-2018 أحد أهم المشاريع الفنية التي تحظى بدعم كبير من الاتحاد الدولي، وتهدف إلى تطوير اللعبة من خلال دعم الاتحادات الأعضاء مالياً في عملياتها اليومية، وأيضاً في تحديد أهداف استراتيجية جديدة طويلة الأمد.

الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
اتحاد الكرة
دبي
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