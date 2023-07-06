الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فيرستابن يلمح إلى اعتزاله «فورمولا1» في 2028

فيرستابن يلمح إلى اعتزاله «فورمولا1» في 2028
6 يوليو 2023 23:15

سيلفرستون (د ب أ)
قال الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، إن الموسم المقبل من البطولة سيكون طويلاً للغاية، ملمحاً إلى أن ذلك سيكون عاملاً في إمكانية استمراره في الرياضة لما بعد عام 2028.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن السائق الهولندي يقترب من حصد لقبه الثالث على التوالي في فئة السائقين، حيث يتصدر الترتيب بفارق 81 نقطة وذلك قبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى، لكنه أشار إلى أن استياءه المتواصل من القائمين على الرياضة قد يجعله يبتعد في نهاية عقده الحالي. 

وكان جدول سباقات موسم 2024 من فورمولا1، قد صدر يوم الأربعاء قبل الماضي، وسيشهد إقامة 24 سباقاً، بحيث ينطلق في الثاني من مارس وينتهي في الثامن من ديسمبر . 

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف السباق الختامي لـ«فورمولا-1» نسخة 2024 يوم 8 ديسمبر
«أبوظبي 1» الأسرع في ماكون

وقال فيرستابن إن ذلك كثير للغاية، مع زيادة عدد السباقات ولوائح السيارات الجديدة لعام 2026، مشيراً إلى حاجته لظروف معينة للبقاء في رياضة السيارات. 

وأضاف فيرستابن الذي ينتهي عقده مع ريد بول في عام 2028: "هناك الكثير من السباقات، لكن علينا التعامل مع ذلك". وتابع: "أعتقد أن جدول السباقات منطقي للغاية مثلما خطط له على الأقل، أعتقد أن ذلك أفضل للجميع".
وأوضح: "لكن هناك أشياء يجب علينا أن نجتمع بخصوصها، حتى أتمكن من تحديد استمراري من عدمه في السباقات بعد 2028".

ماكس فيرستابين
فورمولا 1
ريد بول
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©