فيرستابن يلمح إلى اعتزاله «فورمولا1» في 2028

سيلفرستون (د ب أ)

قال الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، إن الموسم المقبل من البطولة سيكون طويلاً للغاية، ملمحاً إلى أن ذلك سيكون عاملاً في إمكانية استمراره في الرياضة لما بعد عام 2028.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن السائق الهولندي يقترب من حصد لقبه الثالث على التوالي في فئة السائقين، حيث يتصدر الترتيب بفارق 81 نقطة وذلك قبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى، لكنه أشار إلى أن استياءه المتواصل من القائمين على الرياضة قد يجعله يبتعد في نهاية عقده الحالي.

وكان جدول سباقات موسم 2024 من فورمولا1، قد صدر يوم الأربعاء قبل الماضي، وسيشهد إقامة 24 سباقاً، بحيث ينطلق في الثاني من مارس وينتهي في الثامن من ديسمبر .

وقال فيرستابن إن ذلك كثير للغاية، مع زيادة عدد السباقات ولوائح السيارات الجديدة لعام 2026، مشيراً إلى حاجته لظروف معينة للبقاء في رياضة السيارات.

وأضاف فيرستابن الذي ينتهي عقده مع ريد بول في عام 2028: "هناك الكثير من السباقات، لكن علينا التعامل مع ذلك". وتابع: "أعتقد أن جدول السباقات منطقي للغاية مثلما خطط له على الأقل، أعتقد أن ذلك أفضل للجميع".

وأوضح: "لكن هناك أشياء يجب علينا أن نجتمع بخصوصها، حتى أتمكن من تحديد استمراري من عدمه في السباقات بعد 2028".