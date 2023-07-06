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الرياضي

650 لاعباً يحتفلون باليوم العالمي للريشة الطائرة في «أدنيك»

650 لاعباً يحتفلون باليوم العالمي للريشة الطائرة في «أدنيك»
6 يوليو 2023 22:20

أبوظبي (وام)

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نظم نادي أبوظبي لألعاب المضرب فعاليات بطولة "الريشة الطائرة" المجتمعية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تزامناً مع اليوم العالمي للريشة الطائرة، والذي يصادف 5 يوليو من كل عام، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للعبة.
حضر الفعاليات عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالرحمن المنهالي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، العضو المنتدب.
وشارك في الفعاليات 650 لاعباً ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلى أولياء الأمور، حيث تم تخصيص 10 ملاعب لمنافسات تحت 13 و15 و17، بجانب المنافسات المفتوحة لفئتي الرجال والسيدات.
كما شهدت 6 ملاعب أخرى تدريبات وإرشادات لتعليم الممارسين للعبة، لنشر ثقافة رياضة الريشة الطائرة وجذب الفئات العمرية المختلفة.
وأشاد العواني بمنافسات اليوم العالمي للريشة الطائرة التي أقيمت بمشاركة مجتمعية كبيرة، مقدماً الشكر والتقدير لنادي أبوظبي لألعاب المضرب واتحاد اللعبة على التنظيم المبهر للمنافسات والفعاليات المصاحبة.
وقال العواني: "منافسات اليوم العالمي للريشة الطائرة رسخت دور الرياضة في المجتمع، وعززت من نمط الحياة الصحية والمثالية لعموم أفراد المجتمع، ووفقاً لخطط المجلس وبالتعاون مع الشركاء، ووسط أعلى معايير الاحترافية.
وأضاف العواني: "تهدف الفعاليات المجتمعية لتشجيع كافة شرائح وفئات المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية، وجعل ممارسة الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وما تمثله من تأثير إيجابي على الصحة العامة، وفرصة مثالية لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وهذا ما تحقق من خلال تنظيم فعالية اليوم العالمي للريشة".
بدوره أكد عبدالرحمن المنهالي حرص مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، على تصميم المبادرات المبتكرة، لتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة، وتوفير جميع الممكنات لدعم انتشارها المجتمعي، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية التي تستشرف أفضل الممارسات للارتقاء بالمهارات، وبناء القدرات.
وأشاد المنهالي بدعم المبادرة من مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي واتحاد الريشة الطائرة، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وجميع الفاعلين، ما كان الأثر الملموس في النجاح الكبير الذي تحقق من خلال المشاركة الكبيرة التي تجاوزت سقف التوقعات.

الريشة الطائرة
مجلس أبوظبي الرياضي
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