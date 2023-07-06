الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«بند الحرية» ينقل كولاسيناتش من مرسيليا إلى أتالانتا

«بند الحرية» ينقل كولاسيناتش من مرسيليا إلى أتالانتا
6 يوليو 2023 22:15

ميلانو(أ ف ب)
أعلن نادي أتالانتا الايطالي الخميس ضم المدافع الدولي البوسني سياد كولاسيناتش بصفقة حرة من مرسيليا، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.
ويصل الظهير الأيسر الذي خاض 53 مباراة دولية، إلى إيطاليا بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد أن غادر مرسيليا نهاية الشهر الماضي.
خاض البوسني 58 مباراة مع مرسيليا منذ وصوله مطلع 2022، مسجلاً 4 أربعة أهداف وتمريرتين حاسمتين. لعب الموسم المنقضي 30 مباراة في الدوري الفرنسي، وأسهم في قيادة الفريق إلى المركز الثالث لخوض التصفيات المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.
بدأ ابن الـ30 عامًا مسيرته مع شالكه الألماني في 2012، قبل أن ينتقل في 2017 إلى أرسنال الذي لعب معه أربعة مواسم ونصف وحقق معه كأس إنجلترا 2020 والدرع الخيرية 2017 و2020.

أخبار ذات صلة
مرسيليا يفعِّل بند شراء عقد حارث
ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»
سياد كولاسيناتش
مرسيليا
أتالانتا
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©