«بند الحرية» ينقل كولاسيناتش من مرسيليا إلى أتالانتا

ميلانو(أ ف ب)

أعلن نادي أتالانتا الايطالي الخميس ضم المدافع الدولي البوسني سياد كولاسيناتش بصفقة حرة من مرسيليا، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

ويصل الظهير الأيسر الذي خاض 53 مباراة دولية، إلى إيطاليا بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد أن غادر مرسيليا نهاية الشهر الماضي.

خاض البوسني 58 مباراة مع مرسيليا منذ وصوله مطلع 2022، مسجلاً 4 أربعة أهداف وتمريرتين حاسمتين. لعب الموسم المنقضي 30 مباراة في الدوري الفرنسي، وأسهم في قيادة الفريق إلى المركز الثالث لخوض التصفيات المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

بدأ ابن الـ30 عامًا مسيرته مع شالكه الألماني في 2012، قبل أن ينتقل في 2017 إلى أرسنال الذي لعب معه أربعة مواسم ونصف وحقق معه كأس إنجلترا 2020 والدرع الخيرية 2017 و2020.