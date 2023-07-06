ريس يجدد الارتباط مع «حلم الطفولة»

لندن(د ب أ)

وقع ريس نيلسون، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، على عقد جديد يربطه بنادي الطفولة وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، تدرج في الفئات السنية بنادي أرسنال، لكن عقده السابق انتهى قبل أن يوقع على عقد جديد لمدة أربعة أعوام مع خيار التجديد لمدة عام.

وشارك نيلسون كاحتياطي مع أرسنال في ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسجل هدفاً لا ينسى ليحقق فريقه فوزاً رائعاً على بورنموث بنتيجة 3/2، بعدما كان خاسراً صفر/2. وقال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال: "ريس هو اللاعب الذي أعجبت به منذ يومي الأول هنا". وأضاف: "لديه قدرات هائلة وموهبة هجومية رائعة، ريس يعلم مدى أهميته بالنسبة للفريق مع الإمكانات التي يمتكلها".

وتابع أرتيتا: "من الرائع أن يقرر ريس الالتزام معنا في المستقبل، هو يعلم النادي جيداً، حيث نضج هنا ونحن نتطلع للاستمتاع بلحظات أخرى رائعة معه".