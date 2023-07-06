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4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»

4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
6 يوليو 2023 21:14

 
عجمان (الاتحاد) 

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تنطلق مساء الجمعة بملاعب أكاديمية كواترو، في منطقة ومشيرف بعجمان النسخة السادسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، بإشراف وتنظيم أكاديمية كواترو لكرة القدم.
وتشهد ضربة البداية مواجهتين لفئة 12 سنة، الأولى بين الأكاديمية الأرجنتينية التي تمثل سبورت فور أوول وأكاديمية سبورتي البحرينية، وتليها المباراة الثانية بين أكاديميتي سبورت فور أوول وسفنتين فور، فيما يلتقي السبت سبورتي وأوليه وسفنتين فور الكويتية وسمارت العُمانية.
وفي فئة 14 سنة يلتقي اليوم الأكاديمية الأرجنتينية مع أكاديمية أنوار الأنبار القادمة من بلاد الرافدين وأكاديمية القصيم ممثل السعودية وأكاديمية المواهب الرياضية الممثل الثاني للكويت. 
وأعربت كل الوفود الخليجية عن سعادتها بالتواجد في الإمارات، وأكدوا أن «خليجي عجمان كواترو لأكاديميات الكرة» أصبح من الأحداث والفعاليات التي ينتظرها الناشئون والشباب في مختلف أكاديميات الكرة في دول الخليج من موسم إلى آخر، والهدف الأسمى لأبناء الأكاديميات الخليجية أن يتجمعوا ويجتمعوا في العرس الخليجي لفئتي 12 و14 سنة الذي ظلت تحتضنه عجمان سنوياً، ما جعل بعض مسؤولي الأكاديميات الخليجية يطلقون على عجمان بنها عاصمة أكاديميات الكرة الخليجية. 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عبدالعزيز عبدالله في المؤتمر الصحفي الخاص بإجراءات القرعة عن اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بالبطولة.
وأعرب عبدالعزيز عبدالله رئيس اللجنة المنظمة عن ترحيبه بجميع الوفود وتمنى لهم إقامة طيبة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة لن تدخر جهدا في سبيل توفير الراحة لجميع الوفود، إلى جانب العمل المنوط بها في التحضير والتجهيز للمباريات، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للبطولة من ندوات وجلسات نقاشية وزيارات سياحية. 

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