«أم الألعاب» ترفع رصيد الإمارات إلى 5 ميداليات في «الدورة العربية»

مسعد عبدالوهاب، علي الظاهري (الجزائر)



رفعت فاطمة الحوسني لاعبة منتخب ألعاب القوى للسيدات رصيد الإمارات إلى 5 ميداليات، في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 15 «الجزائر2023»، بإحرازها الميدالية البرونزية لمسابقة رمي القرص، بعدما حلت ثالثة بتسجيلها 43:53 متر، كفلت لها التتويج بالبرونزية، لتضاف إلى برونزية الشعالي حسن النعيمي «المشي لمسافة 20 كلم بزمن 1:43 ساعة»، إضافة إلى ثلاثية منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم، سلطان الشامسي «برونزية دفع الجلة بمسافة 8.08 متر ومجموع 485 نقطة»، ومحمد خليفة المزروعي «برونزية مسابقة 100 م كراسي متحركة بـ 729 نقطة»، وراشد الزيودي «برونزية رمي الرمح بـ 507 نقاط».

وأعربت فاطمة الحوسني عن سعادتها بتتويجها بـ «البرونزية»، مشيرة إلى أن إنجازها جاء وسط تنافس قوي، وقالت: «سعيدة بهذه الميدالية، رغم أنني سبق أن توجت في بطولات عربية، إلا أن هذه الميدالية لها اعتبارها الخاص، لكونها تحققت في أكبر تجمع رياضي عربي، مع التأكيد على أن قدراتي تؤهلني لحصد الأفضل، لكنها ظروف يوم المنافسة أحياناً تصنع الفارق في ترتيب مراكز المقدمة، وعلى أي حال فخورة بأنني بلغت منصة التتويج ورفعت علم بلادي في أول مشاركة لي بالدورة العربية التي عادت عبر الجزائر بعد توقف من عام 2011».

وأضافت: «رقمي (43:53 متر) ليس بعيداً عن الأولى والثانية اللتين حققتا 47 متراً بفارق سنتيمترات عن بعضهما البعض، وهذا يحفزني على مضاعفة جهودي لاستمر في تطوير مستواي، وصولاً إلى نتائج أفضل وأتطلع إلى التتويج مرة أخرى، عندما أخوض مسابقة دفع الجلة في ختام مشاركتي بالدورة».

وقالت: «بعد العودة إلى الإمارات أبدأ على الفور في الإعداد والتجهيز لمشاركتي في دورة الألعاب الآسيوية المقررة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين، ومن خلال دعم اتحاد ألعاب القوى والمعسكرات سأحقق الأحسن.



وفي السباحة تأهل عمر الحمادي من التأهل إلى نهائي مسابقة 200 متنوع بزمن 2.21 دقيقة، وقال «المدرب مروان الحتاوي: «وصول الحمادي إلى النهائي، ووجوده ضمن أفضل 8 سباحين على مستوى العربي في مسابقة 200 متر متنوع إنجاز في حد ذاته، مع الأخذ في الاعتبار أنه تنافس مع سباحين أقوياء من ضمنهم محترفون مصنفون عالمياً من الجزائر والأردن ويتدربون في أميركا، لذلك أنا راضٍ عن مردوده، وأتمنى أن يحسن رقمه في النهائي، مع ارتفاع وتيرة النفس بين أفضل السباحين العرب في هذا التخصص».

وتصدرت الجزائر جدول الترتيب العام للميداليات في ختام منافسات اليوم الثالث برصيد 31 ميدالية بواقع 14 ذهبية و8 فضيات و9 برونزيات، وتلتها البحرين بـ 15 ميدالية «7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات»، وقطر 5 ميداليات «3 ذهبيات وفضية وبرونزية».

وجاءت فلسطين في المركز الرابع بـ 3 ميداليات ذهبية، والمغرب 16 ميدالية بواقع ذهبيتين و10 فضيات و4 برونزيات، وتونس 18 ميدالية بواقع ذهبيتين و7 فضيات و9 برونزيات، ومصر برصيد ذهبيتين، والأردن 6 ميداليات «ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين»، واحتلت سوريا المركز التاسع بـ 5 ميداليات «ذهبية وفضية و3 برونزيات»، وعُمان ولها ذهبية وبرونزية، والكويت ولها 3 ميداليات «فضيتان وبرونزية»، وليبيا «فضية» وحلت الإمارات في المركز الـ 13 برصيد برونزيتين، بالتساوي مع العراق، واليمن «برونزية»، علماً بأن الإمارات حققت 3 ميداليات برونزية أخرى في منافسات أصحاب الهمم غير مضافة إلى جدول الترتيب.

واُفتتحت النسخة الـ 15 من الدورة بحفل متميز على ملعب 5 يوليو، وتضمن الحفل العديد من الفقرات المنوعة والرائعة، والتي تعكس حجم التظاهرة الرياضية العربية التي تزامنت مع عيد الاستقلال للجزائر، وحضر حفل الافتتاح أيمن عبد الرحمن الوزير الأول الجزائري، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وعبد الرحمن حماد، وزير الرياضة الجزائري، ويوسف سيف خميس سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن الشيخ بن مجرن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيس الوفد الإماراتي المشارك في الألعاب العربية، وأحمد الطيب مدير الوفد مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من المسؤولين والقيادات والرياضية وأعضاء السلك الدبلوماسي في الجزائر.

وشارك وفد الإمارات في طابور حفل الافتتاح على ملعب 5 يوليو بحضور جماهيري كبير للملعب الذي يتسع لنحو 80 ألف شخص، ورفع علم الإمارات في طابور الحفل لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج سالم عبدالرحمن.

وأكد سلطان بن مجرن أن المشاركة في المحفل الرياضي العربي تحمل أبعاد كبيرة، باعتبار الرياضة لغة الشعوب حيث تحرص الإمارات على مشاركة الأشقاء العرب في مختلف الفعاليات والأنشطة العربية، ويعتبر التواجد الإماراتي جزءاً من الأهداف السامية لإنجاح الدورة العربية، مشيداً بحفل الافتتاح المميز للعرس العربي الذي تزامن موعده مع عيد الاستقلال للجزائر.

وأشار ابن مجرن إلى أن الثقة كبيرة بأبناء الإمارات لحصد الإنجازات والتمثيل المشرف الذي يعكس سمعة ومكانة الدولة على الصعيد الرياضي، خاصة أن مشوار حصد الميداليات بدأ مع أبطالنا الذين نعول عليهم الكثير من الآمال في الأيام المقبلة، رغم التحضيرات السريعة من مختلف المنتخبات بسبب إقامة الدورة العربية بصورة سريعة، لافتاً إلى أنه طالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم لرفع علم الإمارات عالياً على منصات التتويج.

وتطرق ابن مجرن إلى اجتماع المكتب التنفيذي واجتماع الجمعية العمومية للجان الأولمبية الوطنية العربية، والذي أبرز ما جاء فيه طلب السعودية استضافة النسخة المقبلة للألعاب العربية، مما يؤكد أن عهد الدورات العربية ماض نحو المستقبل المشرق بعد الاستضافة الناجحة للجزائر بمجهود كبير من اللجنة المنظمة رغم العديد من التحديات بسبب اعتماد إقامة الدورة قبل نحو 3 أشهر في مارس الماضي.

وأعرب سالم عبدالرحمن عن فخره واعتزازه برفع علم الإمارات في حفل الافتتاح، مشيراً إلى أنه شارك في العديد من الدورات الأولمبية الآسيوية والعربية في العديد من المناسبات، لكن الشعور يبدو مختلفاً في البطولة العربية، في ظل هذه المشاركة الواسعة للوفود العربية.

وقال سالم عبدالرحمن إن حظوظهم موجودة في منافسات الشطرنج، وتعتبر الألعاب العربية محطة مهمة للاحتكاك مع العديد من اللاعبين، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في إحراز الميداليات، وبما فيها الذهبية التي تعتبر طموحهم الأول.



8 مسابقات

تخوض منتخباتنا 8 مسابقات مختلفة يوم الجمعة، حيث يستهل منتخب الشطرنج مشواره في قاعة المركب العسكري بمدينة قسنطينة عبر منافسات الفرق، ويضم منتخب الرجال سالم عبدالرحمن، وعمر نعمان، وعبدالرحمن الطاهر، وعثمان موسى وعمار السدراني، بينما يضم منتخب السيدات خلود عيسى الزرعوني، وروضة عيسى السركال، ووافية درويش المعمري، وأحلام راشد، وعنود عيسى.

ويستهل منتخب الملاكمة مشواره في قاعة المركز العسكري بن عكنون، ويضم نواف مبارك في منافسات وزن 57 كجم، وحسين الشمار وزن 70 كجم، وهيا جاسم وزن 52 كجم، وجواهر الأميري وزن 48 كجم.

وتتواصل منافسات الريشة الطائرة، تأهل إلى دور الـ 16 مريم البلوشي وفرح الحجي وناصر الصايغ، إلى جانب غدير الطاهري التي تأهلت مسبقاً بموجب نتائج القرعة، ويخوض منتخبنا إلى جانب الفردي منافسات فئتي الزوجي والزوجي المختلط.

وخسر منتخب الكرة الطائرة للسيدات في مستهل مشواره أمام الجزائر 0-3، ويلتقي مع قطر.

ويواجه منتخب أصحاب الهمم نظيره الليبي في كرة السلة على الكراسي في المواجهة الثانية للمنتخب في البطولة.