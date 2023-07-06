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بعد 11 عاماً.. أزبيليكويتا ينكس الراية الزرقاء

بعد 11 عاماً.. أزبيليكويتا ينكس الراية الزرقاء
6 يوليو 2023 19:04

لندن(أ ف ب)

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أعلن الدولي الإسباني المخضرم سيسار أزبيليكويتا، انتهاء مشواره مع تشيلسي الإنجليزي الذي دافع عن ألوانه طيلة 11 عاماً، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي إعلان ابن الـ33 عاماً بعد يومين من رحيل لاعب مهم آخر في النادي اللندني هو مايسون ماونت، الذي التحق الأربعاء بمانشستر يونايتد.
وقال المدافع ولاعب الجناح في حسابه على تويتر "إنها من دون شك أصعب رسالة أكتبها، لكني أردت أن أكون من يعلن ذلك، بعد 11 عاماً على رفع الراية الزرقاء بفخر، حان الوقت لمغادرة تشيلسي".
ونشر النادي اللندني في موقعه الرسمي مقطع فيديو لأزبيليكويتا وهو يبكي خلال إعلانه الرحيل عن النادي الذي انضم إليه عام 2012 من مرسيليا الفرنسي مقابل أقل من 9 ملايين يورو.
ولعب الإسباني 508 مباريات بقميص تشيلسي، محرزاً خلال هذا المشوار تسعة ألقاب كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2021 و"يوروبا ليج" مرتين عامي 2013 و2019 وكأس العالم للأندية عام 2021، إضافة إلى تتويجه بطلاً للدوري الممتاز مرتين والكأس الإنجليزية أربع مرات.
وبعد تحريره من العام المتبقي على عقده مع النادي، من المتوقع أن يلتحق الإسباني بأتلتيكو مدريد وفق التقارير الإعلامية.

 

تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
سيزار أزبيليكويتا
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