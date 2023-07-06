فافرينكا يضرب موعداً مع ديوكوفيتش في ويمبلدون

لندن(رويترز)

عاد السويسري ستان فافرينكا بالزمن سنوات ليقدم أداءً قوياً في فوزه على الأرجنتيني توماس اتشيفيري، ليحجز مقعداً في الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس.

وربما شارفت مسيرة اللاعب البالغ عمره 38 عاماً على الانتهاء، لكنه تفوق على لاعب يصغره بعقد ونصف من الزمن بنتيجة 6-3 و4-6 و6-4 و6-2 في أجواء مشمسة بالملعب رقم ثلاثة.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها فافرينكا إلى الدور الثالث بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ ثلاث سنوات، وسيواجه حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش، الرجل الذي جعله يذرف الدموع عندما تغلب عليه السويسري في نهائي فرنسا المفتوحة 2015.

وكان فافرينكا، المصنف 88 عالمياً والذي تعرض لمشكلات في ركبتيه لم تمنعه من استكمال مسيرته، قد خرج في الدور الأول أو الثاني في آخر ست مشاركات في البطولات الأربع الكبرى.

وقال اللاعب، الذي فاز بألقاب أستراليا المفتوحة 2014 وفرنسا المفتوحة في العام التالي وأميركا المفتوحة 2016، في مقابلة على جانب الملعب بعد التغلب على المصنف 29 في البطولة "منذ وقت طويل لم أحقق انتصارات عديدة في البطولات الأربع الكبرى".

وأضاف "كنت أعمل جاهداً لأعود إلى المستوى الأفضل وأنا سعيد بأدائي".

وويمبلدون ليست البطولة المفضلة للاعب السويسري الذي وصل إلى دور الثمانية في مناسبتين فقط، وتأهل إلى الدور الثالث في نادي عموم إنجلترا للمرة الأولى منذ 2015.

ويتفوق ديوكوفيش، الساعي للفوز بالبطولة للمرة الخامسة على التوالي والثامنة إجمالاً ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم روجر فيدرر، في سجل المواجهات المباشرة أمام فافرينكا بعشرين انتصاراً مقابل ست هزائم، لكنهما لم يتواجها على الملاعب العشبية.

وقال فافرينكا بشأن مواجهة ديوكوفيتش، الذي لم يخسر في ويمبلدون سوى مرتين منذ 2013 اضطر في إحداهما للانسحاب بسبب الإصابة، "سأستمع بالمواجهة إذا لم يسحقني. أنا سعيد بفرصة مواجهته على الملاعب العشبية لمرة واحدة على الأقل. إنه تحد كبير لكن آمل أن أقدم أداء أفضل وأكون قادراً على المنافسة. سأبذل قصارى جهدي وسنرى ما يحدث".

وكي يحظى فافرينكا بفرصة لمنع ديوكوفيتش من الفوز بلقبه رقم 24 في البطولات الأربع الكبرى في نادي عموم إنجلترا، فسيكون بحاجة إلى ترسانته من الضربات خاصة ضربته الخلفية المميزة.

ولعبت تلك الضربة دوراً كبيراً في ترويض ديوكوفيتش في نهائي فرنسا المفتوحة 2015 وفي نهائي أميركا المفتوحة 2016، عندما قدم أداءً قوياً في ثلاث مجموعات.

وكانت ضربتاه الخلفية والأمامية جيدتين اليوم الخميس، لكن الخبرة كانت العامل الحاسم إذ أنه تلاعب بمنافسه في أنحاء الملعب.

وتراجع مستوى فافرينكا لفترة وجيزة في المجموعة الثانية، لكن بعد كسر الإرسال والنتيجة 3-3 في المجموعة الثالثة، فرض سيطرته على المباراة.