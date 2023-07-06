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الرياضي

«المقاتلة» سفيتولينا.. عائدة من الإنجاب لتطيح ميرتنز

«المقاتلة» سفيتولينا.. عائدة من الإنجاب لتطيح ميرتنز
6 يوليو 2023 18:55

لندن(رويترز)

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واصلت إيلينا سفيتولينا، التي بلغت قبل نهائي ويمبلدون للتنس سابقاً، مسيرتها الجيدة بالبطولة الكبرى بعد إجازة إنجاب، إذ تفوقت اللاعبة الأوكرانية المشاركة ببطاقة دعوة على إليسه ميرتنز المصنفة 28 بنتيجة 6-1 و1-6 و6-1 لتتأهل للدور الثالث اليوم الخميس.
وبلغت سفيتولينا، التي عادت لمنافسات المحترفات في أبريل بعد إنجاب طفلتها، دور الثمانية في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، وأظهرت براعتها أمام فينوس وليامز البطلة خمس مرات في الدور الأول بويمبلدون.
وحسمت اللاعبة البالغ عمرها 28 عاماً المجموعة الأولى سريعاً أمام البلجيكية ميرتنز، بعد كسر الإرسال مرتين لتظهر لمحات من مستواها حين بلغت المربع الذهبي في 2019.
لكنها واجهت مأزقا في المجموعة الثانية حين تأخرت 5-صفر.
وأدركت ميرتنز التعادل في المجموعات بضربة أمامية قوية، لكن المصنفة الثالثة على العالم سابقاً انتفضت في المجموعة الفاصلة وكسرت الإرسال في الشوط الثاني بضربة خلفية رائعة.
وتحكمت في أعصابها لتحسم الفوز في النهاية لتواجه الأميركية صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة سابقاً التي هزمت الصينية وانج تشينيو 6-4 و6-3.

إيلينا سفيتولينا
ويمبلدون
بطولة أستراليا المفتوحة
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