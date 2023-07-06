«الزعيم» بالمستوى الرابع في قرعة «الأبطال»



معتز الشامي (دبي)



حددت إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصنيف الأندية المشاركة في النسخة الجديدة «التاريخية» من دوري الأبطال والتي تنطلق منتصف سبتمبر المقبل، وتستمر حتى مايو 2024، بعدما عدل الاتحاد القاري مواعيد البطولة، لتبدأ بتوقيت الموسم في غرب القارة، وليس كما جرت العادة وفق مواعيد الشرق.

وحل «الزعيم» في المستوى الرابع، وتنضم إليه 4 فرق تتأهل من «التمهيدي»، ما يعني أن الشارقة وشباب الأهلي حال تأهلهما إلى دور المجموعات يصبحان مع العين في نفس المستوى، ليتم توزيعها على مجموعات البطولة، خلال القرعة التي تجرى في كوالالمبور يوم 24 أغسطس المقبل، بعد انتهاء الدور التمهيدي، والذي تقام الجولة الثالثة والأخيرة منه يوم 22 من الشهر نفسه.

وضم المستوى الأول الهلال والاتحاد «السعودية»، وبيرسبوليس «إيران»، والسد «قطر»، وباختاكور «أوزبكستان»، وفي المستوى الثاني جاءت فرق سيباهان وناساجي مازاندران «إيران»، والفيحاء «السعودية»، وناساف «أوزبكستان» والدحيل «قطر»، وفي المستوى الثالث أندية الفيصلي «الأردن»، واستقلول «طاجيكستان»، وأهال «تركمانستان»، ومومباي سيتي «الهند»، وفريق يحدد لاحقاً من العراق.

وعلى الجانب الآخر، تغادر مساء الجمعة بعثة العين إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا على متن طائرة خاصة، حيث يستمر المعسكر حتى 29 يوليو الجاري، وتضم البعثة الفريقين الأول والرديف «تحت 21 سنة»، وذلك لمنح فرصة كافية للجهاز الفني بقيادة ألفريد شرودر، للوقوف على قدرات جميع اللاعبين، والمواهب المتاحة أمامه، ويتم الاستعانة بأبرزهم خلال الموسم المقبل.

ويتوقع أن يبدأ اعتباراً من السبت، تكثيف التدريبات البدنية لجميع اللاعبين، حيث يتم إقامة التجمع على فترتين صباحية ومسائية في إسبانيا، على أن يتم تكثيف الجوانب التكتيكية بشكل تدريجي، قبل دخول مرحلة المواجهات الودية، التي تكون متدرجة المستوى الفني.

ويتوقع أن يخوض العين 6 مواجهات ودية، بواقع 4 وديات في المعسكر الخارجي الإسباني من 14 إلى 28 يوليو، قبل أن يؤدي «الزعيم» وديتين بعد العودة إلى الدولة وتحديد لهما 6 و11 أغسطس المقبل.