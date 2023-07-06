الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الزعيم» بالمستوى الرابع في قرعة «الأبطال»

«الزعيم» بالمستوى الرابع في قرعة «الأبطال»
6 يوليو 2023 17:22

 
معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
بلدية العين تنجز مشروع تطوير منظومة إنارة الطرق الداخلية
«الفرسان» يبحث عن «معادلة التفوق» في صربيا


حددت إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصنيف الأندية المشاركة في النسخة الجديدة «التاريخية» من دوري الأبطال والتي تنطلق منتصف سبتمبر المقبل، وتستمر حتى مايو 2024، بعدما عدل الاتحاد القاري مواعيد البطولة، لتبدأ بتوقيت الموسم في غرب القارة، وليس كما جرت العادة وفق مواعيد الشرق.
وحل «الزعيم» في المستوى الرابع، وتنضم إليه 4 فرق تتأهل من «التمهيدي»، ما يعني أن الشارقة وشباب الأهلي حال تأهلهما إلى دور المجموعات يصبحان مع العين في نفس المستوى، ليتم توزيعها على مجموعات البطولة، خلال القرعة التي تجرى في كوالالمبور يوم 24 أغسطس المقبل، بعد انتهاء الدور التمهيدي، والذي تقام الجولة الثالثة والأخيرة منه يوم 22 من الشهر نفسه.
وضم المستوى الأول الهلال والاتحاد «السعودية»، وبيرسبوليس «إيران»، والسد «قطر»، وباختاكور «أوزبكستان»، وفي المستوى الثاني جاءت فرق سيباهان وناساجي مازاندران «إيران»، والفيحاء «السعودية»، وناساف «أوزبكستان» والدحيل «قطر»، وفي المستوى الثالث أندية الفيصلي «الأردن»، واستقلول «طاجيكستان»، وأهال «تركمانستان»، ومومباي سيتي «الهند»، وفريق يحدد لاحقاً من العراق.
وعلى الجانب الآخر، تغادر مساء الجمعة بعثة العين إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا على متن طائرة خاصة، حيث يستمر المعسكر حتى 29 يوليو الجاري، وتضم البعثة الفريقين الأول والرديف «تحت 21 سنة»، وذلك لمنح فرصة كافية للجهاز الفني بقيادة ألفريد شرودر، للوقوف على قدرات جميع اللاعبين، والمواهب المتاحة أمامه، ويتم الاستعانة بأبرزهم خلال الموسم المقبل.
ويتوقع أن يبدأ اعتباراً من السبت، تكثيف التدريبات البدنية لجميع اللاعبين، حيث يتم إقامة التجمع على فترتين صباحية ومسائية في إسبانيا، على أن يتم تكثيف الجوانب التكتيكية بشكل تدريجي، قبل دخول مرحلة المواجهات الودية، التي تكون متدرجة المستوى الفني.
ويتوقع أن يخوض العين 6 مواجهات ودية، بواقع 4 وديات في المعسكر الخارجي الإسباني من 14 إلى 28 يوليو، قبل أن يؤدي «الزعيم» وديتين بعد العودة إلى الدولة وتحديد لهما 6 و11 أغسطس المقبل.

 

دوري أبطال آسيا
العين
شباب الأهلي
الشارقة
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©