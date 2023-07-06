64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الجمعة بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الأطفال والبراعم والشباب والكبار والأساتذة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجاري، وينظمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP» إقامة منافسات الأطفال والبراعم والأشبال من «4 إلى 13 عاماً»، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الشباب والأساتذة، ويتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

وشهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في المنافسات، حيث بلغ عدد المشاركين 64 دولة، في مختلف فئات المنافسة، وفي مقدمتها الإمارات وكولومبيا والبرازيل.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «تعتبر البطولة محطة مهمة في تعزيز جاهزية اللاعبين الذين يستعدون لخوض مجموعة من الاستحقاقات الدولية خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو مطلع نوفمبر، كما أنها تضيف 1000 نقطة للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات ضمن التصنيف المعتمد لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ما يمنحها قيمة إضافية ضمن بطولات الموسم، ويعكس حرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها، وتعزيز رصيدهم من النقاط والارتقاء بتصنيفهم السنوي».

ولفت الشامسي إلى الدور الرائد الذي تلعبه بطولات الرابطة في تنظيم منافسات، خاصة بفئات الأطفال والبراعم والأشبال، ما يضمن صقل مواهبهم واحتكاكهم مع أفضل اللاعبين الصاعدين من دول المنطقة والعالم.



وقال طه عبد الستار سكرتير نشاط الجو جيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: «نشارك في البطولة بأكثر من 200 لاعب ولاعبة أغلبهم دون الـ18 عاماً، ونهدف إلى الخروج بأكبر المكاسب وتحقيق عدد من الميداليات الملونة».

وأضاف: «يتصدر لاعبونا من فئات الأطفال والبراعم والشباب دون 18 عاماً التصنيف العام للأندية، وفقاً للنظام المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، وتمثل هذه البطولة فرصة متميزة لتعزيز رصيد اللاعبين من النقاط والذهاب بعيداً في الصدارة».

بدوره، قال بيدرو داماسينو، عضو الجهاز الفني في أكاديمية بالمز الرياضية وأحد مدربي «تيم 777»: «استعدينا بشكل جيد للمنافسات، ولدينا نحو 70 لاعب ولاعبة يشاركون في البطولة، علماً بأن التركيز سيكون على اللاعبين الأصغر سناً، خصوصاً أن أكثر المشاركات هي في فئات الأطفال والبراعم».

وأضاف: «يحقق لاعبونا ولاعباتنا تقدما ملحوظا في كل بطولة، وهذا ما يزيدهم تصميماً على تقديم أفضل ما لديهم على البساط، ويتضح ذلك من خلال استعداداتهم الجادة للمشاركة في الحدث، على الرغم من بدء إجازة الصيف، وهو الأمر الذي يؤكد أن الجو جيتسو أصبحت تحتل أولوية قصوى لدى الكثير من أبناء هذا الجيل».

وقالت مدية المريخي والدة مبارك وأحمد المريخي، اللذين يشاركان في البطولة، «إن أطفالها يستعدون جيداً للمنافسات عبر التدريب لمدة 3 أيام في الأسبوع، كما أنهم يواصلون التمارين المنزلية في بقية الأيام».

وأضافت: «يكتسب أبنائي خبرات كبيرة من خلال مشاركتهم في العديد من البطولات، كما دأبوا على اعتلاء منصات التتويج أخيراً، وآمل أن تتكرر إنجازاتهم الطيبة في بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو».

وأشارت إلى أن السبب في اختيار هذه الرياضة لأبنائها، يكمن في أثرها الكبير على صحتهم البدنية والنفسية، وإكسابهم مجموعة من القيم، مثل الشجاعة والإصرار والتحدي والثقة بالنفس.

وقالت: «نشعر بالفخر لرؤية أبناء وبنات الإمارات يعتلون منصات التتويج في أكبر البطولات العالمية، وأتمنى أن يتمكن ولداي من الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني والمشاركة في صنع المزيد من الإنجازات المستقبلية».