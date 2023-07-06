«الأبيض» على رأس مجموعة في «المرحلة الثانية» لتصفيات «المونديال»

معتز الشامي (دبي)



حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 27 يوليو الجاري، موعداً لسحب قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك بمقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويتكون نظام التصفيات المؤهلة إلى المونديال من 4 مراحل وليس ثلاث كما جرت العادة، وتشهد المرحلة الأخيرة جمع المنتخبات التي لم تتأهل مباشرة في أول 6 مقاعد مؤهلة إلى كأس العالم، ليتم تقسيمها إلى مجموعتين يتأهل منها منتخبان، ويخرج منها «ملحق آسيوي إضافي» على «نصف مقعد»، بعدما قرر «الفيفا» منح «القارة الصفراء» 8 مقاعد ونصف مقعد في النهائيات المقبلة.

بينما يتوقع أن يحل منتخبنا الوطني على رأس مجموعة في المرحلة الثانية للتصفيات، والتي تشهد وضع المنتخبات التسعة صاحبة الترتيب الأعلى، على رأس تلك المجموعات، وينتظر أن يستمر «الأبيض» ضمن ترتيبه الثامن قارياً كما هو حالياً، فيما تشارك 45 منتخباً في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك وأميركا، حيث ستكون هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها منافسات الدورين الأول والثاني ضمن تصفيات كأس آسيا.

ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، قام الاتحاد الآسيوي بإدخال تعديلات على نظام التصفيات، حيث تملك «القارة الصفراء» 8 مقاعد ونصف مقعد في نهائيات «المونديال».

ما يعني أن المنتخبات الـ18 صاحبة الترتيب الأدنى من أصل 45 منتخباً، بحسب التصنيف المرتقب لـ «الفيفا»، والذي يصدر يوم 20 يوليو الجاري، تستهل مشوار المنافسة من خلال الدور الأول في التصفيات المشتركة.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ18 «الأدنى في التصنيف» على 9 مباريات، بحيث يتقابل كل منتخبين في مباراتي ذهاب وإياب 12 و17 أكتوبر المقبل، وتتأهل المنتخبات التسعة الفائزة في الدور الأول، إلى الدور الثاني، لتنضم إلى 27 منتخباً، بحيث يتواجد 36 منتخباً في ذلك الدور، يتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري «ذهاب وإياب»، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى يونيو 2024.

ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع، وتضمن في ذات الوقت الحصول على مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

بينما يجري سحب قرعة الدور الثالث المؤهل لكأس العالم خلال عام 2024، حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ18 إلى ثلاث مجموعات، وتضم كل منها 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من التصفيات نفسها، وفي ذات الوقت سيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.

أما نظام «الملحق الآسيوي» فيضم المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق بمجموع 6 منتخبات، ويتم تقسيمها على مجموعتين من ثلاثة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتنافس الوصيفان في مباراة ملحق من أجل تحديد ممثل آسيا في الملحق القاري.

من جانبه، أكد داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ثقته بأن تشهد التصفيات الآسيوية المقبلة، تنافساً قوياً بين جميع المنتخبات، مشيراً إلى أن القتال الشرس بين منتخبات القارة لنيل بطاقة مؤهلة إلى «المونديال»، من شأنه أن يرفع قيمة التنافس القاري بصورة كبيرة، مشيداً في الوقت نفسه بتحضيرات كافة الاتحادات الوطنية، لنيل بطاقة مؤهلة إلى كأس العالم.

ولفت إلى أن النجاح الكبير للمنتخبات الآسيوية في «مونديال 2022»، يجب أن ينعكس بصورة كبيرة في كأس العالم المقبل، بعد زيادة عدد المقاعد المؤهلة للبطولة المرتقبة لـ «القارة الصفراء».