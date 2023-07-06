عجمان يتعاقد مع مونيز

رضا سليم (دبي)



تعاقد عجمان مع «الظهير الأيسر» جيانلوكا مونيز بفئة «اللاعب المقيم»، قادماً من الوحدة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، ويأتي ضم مونيز لدعم «البرتقالي» بلاعبين مقيمين ومواطنين، بعدما اكتملت الصفوف من الأجانب، حيث تعاقد الفريق مع المدافع التونسي نادر الغندري، ومواطنه هيكل الشيخاوي الذي يلعب في مركز فراس بالعربي الذي انتقل إلى الشارقة، بالإضافة إلى استمرار المغربي وليد أزارو، والكونغولي بريستيج مبونجو، وتمديد إعارة البحريني علي مدن.

وجدد «البرتقالي» التعاقد مع المغربي عصام فايز حتى 2027، في فئة «المقيم» ليحافظ على استمراره، في ظل حالة التألق التي يعيشها اللاعب، ولا زالت إدارة «البرتقالي» تنتظر صفقات أخرى على مستوى المواطنين، حيث خاطبت عدداً من الأندية للتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، منهم أحمد جشك لاعب شباب الأهلي الذي انتهت إعارته مع اتحاد كلباء.

وبدأ عجمان التجمع الأول بملعب راشد بن سعيد، بحضور جميع اللاعبين، وقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، وتخلله الفحص الطبي، ويغادر الفريق إلى معسكر ألمانيا يوم 15 يوليو الجاري، ويستمر إلى 3 أغسطس المقبل، ويتضمن خوض 4 مباريات ودية، وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد باستاد راشد بن سعيد يوم 4 أغسطس، حتى موعد المباراة الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين» يوم 18 أغسطس أمام شباب الأهلي «حامل اللقب»، ويلعب «البرتقالي» مباراة ودية واحدة.