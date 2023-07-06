الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«المواي تاي» يكشف عن تفاصيل بطولة الإمارات للرجال والسيدات

«المواي تاي» يكشف عن تفاصيل بطولة الإمارات للرجال والسيدات
6 يوليو 2023 21:45

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، بالفترة من 14-16 يوليو الجاري في فيستفال دبي أرينا، ضمن أجندة فعالياته وأنشطته المتنوعة الرامية لدعم وتطوير قاعدة اللعبة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز حضورها في كافة المحافل القارية والدولية.
وتشهد البطولة إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين الراغبين بالمشاركة من داخل وخارج الدولة، من عمر 17 وحتى 40 عاماً، كما تتضمن البطولة 24 وزناً هي «تحت 45 كجم، سيدات»، وتحت 48 كجم «رجال وسيدات»، وتحت 51 كجم «رجال سيدات»، وتحت 57 كجم «رجال وسيدات»، وتحت 60 كجم «رجال وسيدات»، وتحت 63,5 كجم «رجال وسيدات»، وتحت 67 كجم «رجال وسيدات»، وتحت 71 كجم «رجال وسيدات»، وتحت 75 كجم «رجال وسيدات»، وفوق 75 كجم «سيدات»، وتحت 81 كجم «رجال وسيدات»، وتحت 86 كجم «رجال وسيدات»، وتحت 91 كجم «رجال»، وفوق 91 كجم «رجال».
ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، وذلك يوم 13 يوليو الجاري في فيستفال دبي أرينا من الساعة 4 عصراً وحتى التاسعة مساءً، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية في الثالثة عصر اليوم التالي.
وتنطلق منافسات الأدوار التأهيلية يوم 15 من الشهر الجاري، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بتاريخ 16 يوليو الجاري بأدوار نصف النهائي والنهائيات.
من جهته قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «يسعدنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، والتي تؤكد حرص اتحاد اللعبة على مواصلة خططه الطامحة لتطوير مسيرة اللعبة، ورفد مسيرتها بالكثير من التجارب والفرص المهمة، التي تمهد لتحقيق نجاحات جديدة، كما تمثل البطولة محطة واعدة للاعبين من داخل الدولة وخارجها للمشاركة والتواجد في منافسات الأوزان والفئات المعتمدة، والعمل على دعم الأندية والهواة والمحترفين من الرجال والسيدات، بما ينعكس إيجاباً على برامج ومسابقات الاتحاد ومشاريعه التطويرية وأجندة فعالياته للموسم الحالي».
وأضاف: «يولي الاتحاد أهمية كبيرة لتقديم البرامج والمسابقات التي تساهم بتحقيق طموحات اللاعبين والأندية، والارتقاء بالمستوى الفني لمراتب متقدمة، مبيناً أن اتحاد اللعبة حريص على تجسيد المشاركة الواسعة في البطولة، بما يدعم المشاركين ويسهم برفع مستوى خبراتهم من خلال فرص التطوير وصقل المهارات وتجارب الاحتكاك التي توفرها البطولة، الأمر الذي يقود مساعينا لترجمة المزيد من الإنجازات الهادفة لتوسيع قاعدة اللعبة وتعزيز عمليات رفد المنتخبات بالمواهب الواعدة وصناعة المزيد من اللاعبين الأبطال، داعياً الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة والاستمتاع في أجوائها ومنافساتها».

اتحاد المواي تاي
بطولة الإمارات للمواي تاي
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©