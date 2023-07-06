«الإعصار» يضم «اكتشاف أليجري»

مراد المصري (دبي)

أعلن نادي حتا التعاقد مع الألماني الأصل ألكسندر ميركل، لاعب منتخب كازاخستان، في صفقة تشكل إضافة مهمة لخط الوسط، يضيف فيها صاحب الـ 31 عاماً خبرته التي اكتسبها خلال رحلته في الملاعب الأوروبية والخليجية.

ويعتبر ميركل بمثابة «تلميذ» المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي كان وراء الإيمان بموهبته ومنحه فرصة الصعود من فريق الرديف إلى الفريق الأول لنادي آي سي ميلان عندما كانا هناك في موسم 2010-2011، ليخوض معه أول مباراة احترافية في مسيرته، ووقتها حقق الفريق لقب الدوري الإيطالي في ذلك الموسم، ثم بدأ المدرب في منحه دقائق لعب، قبل أن تقلص الإصابة في العام التالي فرصته في اللعب، خصوصاً مع رحيل المدرب أيضاً عن صفوف الفريق بعد ذلك، حيث قاد يوفنتوس على فترتين.

وتدرج ميركل في صفوف منتخبات الفئات السنية الألمانية، قبل أن ينضم إلى منتخب كازاخستان على اعتباره من مواليد من تلك الدولة من والدين ألمانيين، وخاض 3 مباريات دولية في عام 2015.

وفي تصريحات سابقة للاعب، قال: «سأظل أشكر أليجري طوال حياتي، هو كان أول من وثق بي، وهو مدرب حقق نجاحات مع ميلان ويوفنتوس تشهد لعمله، وهو قادر دائماً على العودة أقوى».

ومرت مسيرة اللاعب مع العديد من الأندية فلعب في إيطاليا في صفوف جنوى، وأودينيزي، ثم انتقل إلى واتفورد الإنجليزي، إلى جانب أندية ألمانية وسويسرية، والفيصلي السعودي وأخيراً غازي عنتاب التركي في الموسم الماضي، حيث عرف الاستمرارية.

ولم تقتصر تعاقدات «الإعصار» على هذا اللاعب، حيث أكمل أيضاً إجراءات ضم الدولي السلوفاكي فيرنون دي ماركو الظهير الأيسر البالغ من العمر 31 عاماً، والذي لعب في صفوف أندية عدة في بلاده آخرها سلوفان براتيسلافا.

ويعتبر دي ماركو صاحب أصول أرجنتينية، وهو الذي ولد في بلاد «التانجو»، قبل أن يحصل على الجنسية السلوفاكية خلال اللعب هناك ليبدأ بتمثيل منتخب سلوفاكيا منذ عام 2021.