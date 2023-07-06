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«الإمبراطور» يكمل عقد الأجانب بصاحب «الهاتريك الشهير»

«الإمبراطور» يكمل عقد الأجانب بصاحب «الهاتريك الشهير»
6 يوليو 2023 15:00

مراد المصري (دبي)
أكمل الوصل قائمة لاعبيه الأجانب للموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، بالتعاقد مع الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش، صاحب المسيرة الحافلة، والباحث عن تحدٍ جديد من بوابة «الإمبراطور».
ويمتلك سيفيروفيتش محطات بارزة في مسيرته الطويلة في الملاعب، منذ بدايته الواعدة، عندما كان هداف كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في سنة 2009، برصيد 5 أهداف، لعل أهمها الهدف الذي سجله في المباراة النهائية أمام نيجيريا ليمنح منتخب بلاده اللقب.
كما أن سيفيروفيتش هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية «هاتريك» في شباك البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، وذلك طوال مسيرة اللاعب الدولية مع المنتخب في 102 مباراة لحد الآن، وذلك في دوري الأمم الأوروبية عام 2018، ليقود سويسرا لتحقيق فوز كبير بنتيجة 5-2 بعد التأخر بالنتيجة 2-صفر.
كما يمتلك المهاجم محطات دولية بارزة أخرى في مسيرته، منها عندما شارك بديلاً ليسجل هدف الفوز في شباك الإكوادور في كأس العالم عام 2014 بالبرازيل، وسجل ثنائية مميزة في شباك فرنسا في التعادل 3-3 قبل التفوق على «الديوك» بركلات الترجيح وإقصائه من دور الـ 16 في نهائيات أمم أوروبا «يورو2020».
وتعتبر أبرز محطات اللاعب مع نادي بنفيكا البرتغالي، حيث لعب 188 مباراة، وسجل 74 هدفاً وصنع 24 هدفاً، تليها محطته مع آينتراخت فرانكفورت الألماني التي سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 13 هدفاً في 96 مباراة، إلى جانب تمثيله أندية مختلفة منها سيلتا فيجو الإسباني وفيورنتينا الإيطالي، وجلطة سراي التركي.
ونال اللاعب خلال مسيرته جوائز فردية، أبرزها جائزة أفضل لاعب سويسري لعام 2019، وهداف الدوري البرتغالي في موسم 2019-2018.
على صعيد آخر، شهدت تدريبات الوصل ليلة أمس الأول، مشاركة فابيو ليما بعد عودته من الإجازة التي قضاها في البرازيل، حيث انضم مباشرة ليشارك زملائه التحضيرات للموسم الجديد، وكان الأبرز لقاءه مرة أخرى مع كايو كانيدو العائد إلى صفوف الفريق، حيث شكل كلاهما ثنائياً مميزاً في صفوف الفريق خلال السنوات التي كانا فيها معاً بالقميص «الأصفر».

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