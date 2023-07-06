سان جيرمان يضم شكرينيار حتى 2028

باريس(رويترز)

أعلن باريس سان جيرمان بطل فرنسا تعاقده مع المدافع ميلان شكرينيار حتى 2028، بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان.

وفاز شكرينيار، قائد منتخب سلوفاكيا البالغ عمره 28 عاماً، بالدوري الإيطالي مرة واحدة وبكأس إيطاليا مرتين وبكأس السوبر المحلية مرتين خلال ستة مواسم مع إنتر وصيف بطل أوروبا.

وخاض 246 مباراة مع إنتر وأحرز 11 هدفاً، لكنه غاب كثيراً خلال الموسم الماضي بسبب الإصابات.

وسيعوض شكرينيار رحيل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس بعد نهاية عقده.

وقال لموقع سان جيرمان على الإنترنت "أنا سعيد جداً بأن أشكل جزءًا من هذا الفريق الرائع، سان جيرمان من أفضل فرق العالم ويضم لاعبين من الصفوة وجماهير مذهلة".

وعين سان جيرمان المدرب الإسباني لويس إنريكي أمس الأربعاء ليخلف كريستوف جالتييه.