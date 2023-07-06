صفقة مبابي «المدريدية».. خطوات للخلف!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بمجرد أن وجه ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إنذاراً نهائياً أمس لنجم الفريق كيليان مبابي، إما بتجديد عقده، أو الرحيل هذا الصيف، وبعد أن منحه مهلة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين كحد أقصى لكي يتخذ قراره النهائي، تراوحت ردود الأفعال في الصحف الإسبانية بشأن هذا الموقف الجديد وخصصت صحيفة «ماركا» صفحتها الأولى للحديث عن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، ولكنها أبدت تحفظها فيما يتعلق بإمكانية نجاح صفقة انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف، مشيرة إلى أن هناك صعوبة في تحقيق ذلك من الناحية المالية، لأن مبابي سيكلف الريال 200 مليون يورو على الأقل في حال رحيله هذا الصيف، وهو مبلغ ضخم ومن الصعب تدبيره بعد توقيع متوسط الميدان الإنجليزي جودي بيلينجهام للريال مقابل 103 ملايين يورو.

وإذا ما أضيف إلى ذلك راتب اللاعب والمتغيرات والمكافآت الأخرى ومنها مكأفاة التوقيع، قد يصل المبلغ الإجمالي إلى 400 مليون يورو حسب تقديرات خواكين ماروتو مدير تحرير صحيفة «آس» في تصريحاته لإذاعة كادينا سير، ولذا بدا الرجل متشائماً فيما يتعلق بقدوم مبابي لأنه في رأيه لن يتخلى عن الأرقام الضخمة التي كان يحصل عليها في سان جيرمان.

وأضاف قائلاً: مبابي لا هم له سوى المال، ومغادرته باريس هذا الصيف تكلفه هو شخصياً خسارة 200 مليون يورو كان سيحصل عليها ما بين راتب ومكافآت ولاء وغيرها ـ ولا أتصور أنه سيتخلى بسهولة عن «يورو واحد» لأنه لم يفعل ذلك من قبل أبداً، ولهذا فإنني أعتقد أنه من الصعب أن يأتي إلى مدريد.

وكان الخليفي وجه تحذيره الأخير لمبابي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس من أجل تقديم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد للفريق، وعلق رئيس سان جيرمان، قائلاً: أفضل لاعب في العالم لا يمكن أن يغادر مجاناً. هذا لن يحدث أبداً، مشدداً على أنه لا أحد أكبر من النادي.