«دبي الرياضي» يعتمد معايير تصنيف «مراكز اللياقة»



دبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس دبي الرياضي معايير ومؤشرات نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية الأول من نوعه في العالم، والذي أنجزه المجلس بالتعاون مع خبراء دوليين، وفق أفضل الممارسات العالمية، في مجال أندية اللياقة البدنية والطب الرياضي، بهدف تعزيز الاحترافية في صناعة اللياقة البدنية، ورفع جودة خدمات المراكز في دبي، وتصنيفها وفق عدد النجوم من فئة 5 نجوم فما أدنى.

ويتضمن نظام التصنيف 17 مقياساً معيارياً، و82 مؤشراً فرعياً، يتم من خلالها تقييم جميع مراكز اللياقة البدنية من فرق عمل متخصصة ومؤهلة، وتم عرض النظام في قمة الشرق الأوسط للياقة البدنية في أكتوبر الماضي، وحظي بإشادة وثناء من المشاركين في قمة اللياقة البدنية من المختصين في مختلف جوانب العمل، والذين زاد عددهم على 1000 مشارك من مختلف الجنسيات.

وجاء تحديد معايير التصنيف والمؤشرات الخاصة بها، واعتمادها خلال عملية تقييم جميع مراكز اللياقة البدنية في دبي، لرفع مستوى الجودة في العمل والخدمات المقدمة، وكذلك تعزيز التنافسية بين مراكز اللياقة البدنية، لتقديم الأفضل والحصول على أعلى تصنيف، لأن التنافسية بين مكونات هذا القطاع تدعم عملية التطوّر المستمر، ورفع مستويات الجودة في تقديم الخدمات، كما أن تقدير المتميزين وتصنيفهم وفق مستويات تتناسب مع مستوى الخدمات التي يقدمها كل منهم للرياضيين وأفراد المجتمع، وإعلان النتائج تعزز مستوى الجودة في العمل، وتحفّز على تحقيق المزيد من التميز في العمل، وترتقي إلى مستوى جودة الحياة في دبي.

وتغطي معايير التقييم والمؤشرات الفرعية جميع جوانب العمل، كما أن عملية التقييم قد بدأت، وسيتم إعلان النتائج التي تتضمن تصنيف المراكز مستوفية الشروط خلال أكتوبر المقبل، ووضع مجلس دبي الرياضي خطة للارتقاء المستمر بمستوى جودة الخدمات للذين يحصلون على أعلى درجات التقييم، وأكبر عدد من النجوم للمحافظة على تميزهم، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات، وتحفيز ذوي التصنيف الأدنى، لرفع مستوى عملهم ومنشآتهم، بما يليق بجودة الخدمات والحياة في دبي، وفق معايير علمية مدروسة.

وتوزعت المعايير ما بين جودة المنشأة ومرافقها ونوعية وتنوع الأجهزة المستخدمة، وأيضاً عدد ومستوى تأهيل المدربين في مركز اللياقة البدنية ونسبة المتدربين لكل مدرب، وإجراءات السلامة المستخدمة والتأمين على المنشأة والمتدربين، والكفاءة والخبرة في التعامل مع حالات الإصابات الطارئة أثناء التدريب، وتطبيق اشتراطات سلامة المتدربين، ومحاربة المنشطات والتوعية من أخطارها التي تعد من الأولويات، إلى جانب متابعة إدارة المركز لتطوّر حالة كل متدرب ووجود ملفات طبية وبدنية عن حال كل عضو مسجل.

وكان مجلس دبي الرياضي قد وضع دليلاً خاصاً بمراكز اللياقة البدنية يسهم في تطوير العمل في القطاع، كما يوضح لمالكي وإدارات مراكز اللياقة البدنية المواصفات الخاصة بالمراكز النموذجية والمعايير والمؤشرات التي تتم من خلالها عملية التقييم، ليكون مرجعاً للعاملين في القطاع الذي يحقق نمواً متزايداً في أعداد المراكز وأعداد الأعضاء المسجلين سواء مدربين أو متدربين من الجنسين ومن مختلف الجنسيات، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمشاركين والتي تسهم في تعزيز صحة وحيوية ونشاط المتدربين وسعادتهم ومشاركتهم في حركة المجتمع، كما تعزز العلاقة بين مكونات المجتمع.