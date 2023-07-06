ديوكوفيتش يقترب من «الخانة المنفردة»

لندن (أ ف ب)

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزه الـ350 في البطولات الأربع الكبرى، ليبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون التي يحمل لقبها، على غرار البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً، في يوم استمرت فيه الأمطار بزعزعة جدول المباريات.

وتغلب ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً على الأسترالي جوردان تومسون (70) بنتيجة 6-3,7-6 (7/4)، 7-5 ليبلغ الدور الثالث.

فقط، السويسري روجيه فيدرر (369) والأميركية سيرينا وليامز (365) اللذان اعتزلا العام الماضي، يملكان عدداً أكبر من الانتصارات في البطولات الكبرى من الصربي.

وقال ديوكوفيتش الذي حقق فوزه الـ41 توالياً على الملعب الرئيسي، والـ30 توالياً في ويمبلدون، عن المواجهة القوية مع الأسترالي: «لا أعرف ما إذا أردت مواجهته في هذا الوقت المبكر من البطولة...كان غير محظوظ في المجموعة الثانية، قدم مباراة كبيرة ويستحق التصفيق».

يلتقي تالياً مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا أو الأرجنتيني توماس إتشيفيري.

ولم يخسر ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي للبطولة منذ نهائي 2013، كما أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه في ربع النهائي في عام 2017.

وبعدما جاء من لقب ثالث في رولان جاروس جعله صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى لدى الرجال (23)، يطمح ديوكوفيتش للمزيد من الإنجازات في ويمبلدون، إذ أن لقباً ثامناً له سيجعله شريكاً في الرقم القياسي لفيدرر في العاصمة الإنجليزية.

في حال حدث ذلك، سيرفع الكأس الخامسة توالياً في ويمبلدون، حيث بات من شبه المستحيل الفوز عليه في السنوات الأخيرة، وسيعادل بالتالي رقم الأسترالية مارجاريت كورت في عدد الألقاب الكبرى في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات (24).

كما أن الفوز في ويمبلدون سيتركه على بعد لقب الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر، ليصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

وقبل انطلاق منافسات الأمس، كانت هناك 35 مباراة لم تُستكمل من الدور الأول و87 بالمجمل مقرر إقامتها بسبب الطقس الماطر الذي رافق انطلاق البطولة الاثنين.

ومع توقف المنافسات مساء، لم تنته العديد من المباريات من الدور الأول أو حتى بدأت، في حين بلغ بعض اللاعبين الدور الثالث من البطولة.

ومع انطلاق المباريات خلال اليوم بعد توقف المطر، شهدت مباراتان اقتحام مجموعة من الناشطين البيئيين أرض الملعب قبل أن يخرج رجال الأمن المتظاهرين.

وتغلبت شفيونتيك على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بسهولة 6-2,6-0.

ولم تتجاوز شفيونتيك، حاملة لقب رولان جاروس وفلاشينج ميدوز، الدور الرابع أبداً في ويمبلدون، ولكنها خسرت ستة أشواط فقط في مباراتين حتى الآن في بطولة هذا العام.

تلتقي تالياً مع الكرواتية بترا مارتيتش أو الفرنسية ديان باري.

وخرجت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة ثامنة عالمياً، من الدور الأول، بسقوطها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-0,5-7,2-6 في مباراة توقفت مرتين بسبب المطر.