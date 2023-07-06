الكوري كيم على أعتاب البايرن

ميونيخ (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي اقترب من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني «بوندسليجا» قادماً من نابولي بطل الدوري الإيطالي.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» إلى أن كيم توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ بشأن البنود الشخصية للعقد، الذي من المقرر أن يمتد لخمسة أعوام، وسيخضع للفحص الطبي الإلزامي في وقت لاحق اليوم في بلاده بعد وصول أطباء النادي البافاري إلى كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يدفع بايرن 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 26 عاماً، والذي ساهم في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، ويتواجد كيم حالياً في كوريا الجنوبية، حيث يقضي الخدمة العسكرية.

ويسعى بايرن للتعاقد مع قلب دفاع جديد في ظل اقتراب لوكاس هيرنانديز من الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أن مستقبل بنيامين بافار غير واضح المعالم. ويبدأ بايرن ميونيخ تدريباته للموسم الجديد الأسبوع المقبل، قبل خوض مباراته الأولى يوم 12 أغسطس المقبل في كأس السوبر الألماني، أمام لايبزج بطل الكأس وبعدها بأسبوع يبدأ حملة الدفاع عن لقب البوندسليجا بملاقاة مضيفه فيردر بريمن.