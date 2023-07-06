بني ياس يخوض 5 مباريات في المجر



فيصل النقبي (أبوظبي)



دشن بني ياس استعداداته للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، وذلك بمقر النادي في الشامخة، ويواصل «السماوي» التدريبات اليومية، حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي الذي يقام في المجر من لمدة 3 أسابيع ابتداءً من الاثنين المقبل، ويخوض خلاله 5 مباريات ودية مع فرق متدرجة القوة، من أجل التجهيز الأمثل للاعبين قبل العودة إلى الدولة ودخول المرحلة الثالثة من الإعداد.

وتعاقدت إدارة «السماوي» مع ميلانيتش، نظراً لسيرته التدريبية الكبيرة والمهمة، خاصة في الدوري الإنجليزي مع ليدز يوناتيد، وعدد من الفرق المختلفة في أوروبا.