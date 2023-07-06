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خورفكان يضم تياجو ويطلق الهوية الصوتية

خورفكان يضم تياجو ويطلق الهوية الصوتية
6 يوليو 2023 11:31

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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تعاقد خورفكان مع المهاجم البرازيلي تياجو دي ليونسو، قادماً من الظفرة، بدلاً من الأنجولي فابيو أبرو الذي أنهى النادي خدماته بـ «التراضي» بين الطرفين، وينتظر أن تعلن الإدارة خلال يومين عن أكثر من صفقة على صعيد الأجانب، قبل موعد المعسكر الداخلي للفريق في دبي استعداداً للموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين».
من ناحية أخرى، أطلقت شركة خورفكان لكرة القدم الهوية الصوتية الجديدة للنادي، في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر موقعها الرسمي، وتأتي الخطوة من أجل ضمان تأسيس الهوية الإعلامية للفريق في الدوري، والوصول إلى شرائح مختلفة من جمهور النادي بالفضاء الإلكتروني، وتعلن الإدارة قريباً عن الهوية البصرية الجديدة.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الظفرة
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