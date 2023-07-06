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«الفروسية» يستعرض برامج وسباقات الموسم المقبل

«الفروسية» يستعرض برامج وسباقات الموسم المقبل
6 يوليو 2023 10:54

 
أبوظبي (وام)


عقد مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، في أبوظبي، اجتماعه الدوري برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأجاز المجلس محضر الاجتماع الأول، والتقرير المالي 2023، واستعرض البرامج الخاصة بالاتحاد الآسيوي، وناقش تشكيل اللجان واعتمادها، والخطط المقترحة لتفعيل أدوارها، من خلال لجنة القدرة، ولجنة قفز الحواجز، ولجنة التسويق ولجنة الترويض، كما تطرق إلى تجهيزات منتخب قفز الحواجز في معسكره الحالي في ألمانيا استعداداً لأولمبياد باريس 2024.
حضر الاجتماع ناعمة المنصوري، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام، وسلطان خليفة اليحيائي، رئيس لجنة قفز الحواجز، وعلي مصبح مهنا الكعبي، رئيس لجنة الترويض، وأمل علي الصايغ، رئيس لجنة التسويق، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي، وخليل إبراهيم مراد، رئيس لجنة القدرة والتحمل، ومحمد سيف علي لمشورب الحبسي، وراشد ناصر آل علي، وأحمد عبد الرحمن أمين الشرفاء، وعبدالله النقبي.

 

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وأكد الدكتور غانم محمد الهاجري أن الاجتماع ناقش إعداد البرامج والسباقات في الموسم الجديد، بالإضافة إلى بطولات القدرة وقفز الحواجز، واعتمادها من مجلس الإدارة، كما استعرض إعداد منتخب قفز الحواجز لأولمبياد باريس 2024، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وأشار الهاجري إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الجهود التطويرية للاتحاد في الخدمات المرتبطة بتسجيل الفرسان والخيول، والتأكد من كفاءة جميع الإجراءات والأنظمة استعداداً للموسم المقبل، بجانب النظر في الجوانب المالية، والدور الكبير للجان الإدارية والمالية العاملة، ووضع خطة مستقبلية للتسويق، حيث تم طرح أفكار مختلفة من لجنة التسويق ومناقشتها إيذاناً ببدء العمل لتحقيق المصلحة العامة.
وذكر الأمين العام للاتحاد أن المشاركات الخارجية تمثل أولوية قصوى في الموسم المقبل، بهدف تحقيق نتائج إيجابية، مشيداً بجهود الشركاء الاستراتيجيين في اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة، على متابعتهم ودعمهم لبرامج الاتحاد، وإسطبلات الشراع على الجهود المبذولة في إعداد منتخب قفز الحواجز للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة ومن بينها أولمبياد باريس 2024، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين 2023.

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أبوظبي
اتحاد الفروسية والسباق
أحمد ناصر الريسي
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