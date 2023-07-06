الفجيرة للفنون القتالية يُتوج بدرع التفوق في المبارزة



دبي (وام)



أعلن اتحاد المبارزة فوز نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام في المبارزة للموسم الرياضي 2022-2023، ليضيف النادي بذلك إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته في الموسم الحالي، التي تضمنت دروع التايكواندو والجودو ورياضات أخرى.

وسلم الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المبارزة، الدرع إلى إيهاب عبد القادر، مدير إدارة العمليات في نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي.

وقال نادر أبوشاويش، مدير النادي، إن الفوز بدرع التفوق العام وعدد من الدروع الفردية والجماعية، يعكس الرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعم الشباب وتوجيههم نحو ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، والدعم الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والذي مكن أبناء النادي من تحقيق المراكز المتقدمة ونيل الدروع والكؤوس في أغلب الرياضات التي تمارس فيه.

وأضاف أن الفوز بدرع التفوق العام يعكس جهود إدارة النادي والمدربين واللاعبين والتعاون المشترك مع أولياء الأمور لتحقيق الإنجازات، ويعد حافزاً كبيراً لمواصلة العمل بجدية نحو مزيد من الانتصارات في رياضة المبارزة وفي باقي الرياضات، وتطوير مواهب اللاعبين الشباب وتوفير البيئة النموذجية لتحقيق الطموحات.

وفاز لاعبو نادي الفجيرة ضمن الفئات الفرقية بدرع التفوق لسلاح الفلوريه وسلاح الساير، بينما حصلت اللاعبة الهيام البلوشي، على 4 دروع في سلاح الفلورية تضمنت: أفضل لاعبة ناشئة، وأول تصنيف تحت 20 سنة، وأول تصنيف عمومي، ودرع البطولة العربية عمومي.

وواصلت لاعبات النادي التميز ونيل الدروع، حيث حصلت مهرا علي، على درع التصنيف الأول تحت 20 سنة، ودرع أفضل لاعبة في سلاح السابر، فيما حصلت شما الشحي، على درع التصنيف الأول عمومي في سلاح السابر.