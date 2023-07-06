«ديوكوفيتش 350» في «الجراند سلام»



لندن (أ ف ب)

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزه الـ350 في البطولات الأربع الكبرى، ليبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون التي يحمل لقبها، وتغلب المصنف ثانياً عالمياً على الأسترالي جوردان تومسون «70» بنتيجة 6-3,7-6,7-5 ليبلغ الدور الثالث.

فقط السويسري روجيه فيدرر «369» والأميركية سيرينا وليامس «365» اللذان اعتزلا العام الماضي، يملكان عدداً أكبر من الانتصارات في البطولات الكبرى من الصربي.

وقال ديوكوفيتش الذي حقق فوزه الـ41 توالياً على الملعب الرئيسي والـ30 توالياً في ويمبلدون عن المواجهة القوية مع الأسترالي «لا أعرف ما إذا أردت مواجهته في هذا الوقت المبكر من البطولة، كان غير محظوظ في المجموعة الثانية، قدم مباراة كبيرة ويستحق التصفيق».

ولم يخسر ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي للبطولة منذ نهائي 2013، كما أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه في ربع النهائي في عام 2017.

آتياً من لقب ثالث في رولان جاروس جعله صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى لدى الرجال «23»، يطمح ديوكوفيتش إلى المزيد من الإنجازات في ويمبلدون، إذ إن لقباً ثامناً له سيجعله شريكاً في الرقم القياسي لفيدرر في العاصمة الإنجليزية.

في حال حصل ذلك، سيرفع الكأس الخامسة توالياً في ويمبلدون، حيث بات من شبه المستحيل الفوز عليه في السنوات الأخيرة، وسيعادل بالتالي رقم الأسترالية مارجاريت كورت في عدد الألقاب الكبرى في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات «24».

كما أن الفوز في ويمبلدون سيتركه على بعد لقب الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر، ليصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.