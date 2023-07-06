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الرياضي

«الرجل الزجاجي» يفكر في «العرض المفاجئ»!

«الرجل الزجاجي» يفكر في «العرض المفاجئ»!
6 يوليو 2023 11:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يبدو أن البلجيكي إيدن هازارد لا ينوي الاعتزال في الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى الآن، وينتهز فرصة وجوده في إجازة صيفية مع أسرته، لكي يفكر بهدوء في مصيره، وفي العروض المقدمة إليه، قبل أن يتخذ قراره النهائي.
وهناك عرض «مفاجأة» جاءه من إنتر ميامي الأميركي الذي يستهدف منذ فترة جذب النجوم المشهورين للعب في صفوفه، على أمل تحقيق نتائج إيجابية، تؤهله للمنافسة على بطولة الدوري الأميركي في وقت قريب، مثلما فعل بالتعاقد مع الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، وزميله الإسباني سيرجيو بوسكيتس. 

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ويأمل إنتر ميامي أن ينجح في إقناع هازارد الملقب بـ «الرجل الزجاجي» لكثرة إصاباته مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، وجذبه إلى الدوري الأميركي.
وقدم نادي مولينبيك الذي يلعب في الدوري البلجيكي عرضاً لهازارد من أجل إعادته إلى وطنه الأم، غير أن إنتر ميامي دخل المنافسة بقوة على أمل الفوز به.
وأنهى هازارد عقده بالتراضي مع ريال مدريد قبل عام من نهايته، حيث كان يحصل على أعلى راتب في النادي الملكي، وفكر في العودة إلى بلجيكا للعب لأحد أنديتها، أو ربما من أجل الاعتزال النهائي، وإن كان هذا الخيار الأخير لم يتوقف عنده كثيراً.
وذكر موقع ريليفو أنه في حالة موافقة هازارد على الانضمام إلى إنتر ميامي، فإنه سيعامل معاملة ميسي، من حيث إمكانية تخطيه «سقف الرواتب» المقررة، حيث تسمح لائحة الدوري الأميركي بمنح كل نادٍ الحق في تجاوز هذا السقف.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
هازارد
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
سيرجيو بوسكتس
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