الفيصلي.. «الدرع التاسع»



عمان (أ ف ب)

تُوج الفيصلي بطلاً لدرع الأردن في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه والثانية توالياً، بعد فوزه على الأهلي 3-1 على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ضمن الجولة التاسعة.

وحقق الفيصلي فوزه التاسع توالياً ليحسم أول ألقاب الموسم الكروي الجديد بالعلامة الكاملة مع 27 نقطة، وموسعاً الفارق إلى 10 نقاط عن أقرب مطارديه الرمثا «تتبقى له مباراتان»، والوحدات «تتبقى له ثلاث مباريات».

ونجح الفيصلي في قلب تأخره إلى فوز ثمين، بعدما تقدم الأهلي بهدف مبكر سجله سند جعارة، رد عليه أمين الشناينة بهدف التعادل، ويوسف أبو جلبوش، قبل أن يضيف الشناينة الهدف الثالث للفيصلي والثاني له.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 9 ألقاب في مسابقة درع الأردن، مبتعداً بلقب وحيد عن الوحدات الأكثر تتويجاً «10»، مقابل 5 للرمثا و 3 للحسين إربد، ولقبين لكل من الجزيرة وعمان وشباب الأردن، ولقب واحد لكل من كفرسوم واليرموك والجليل، بينما تم إلغاء البطولة 6 مرات أعوام 1999، 2012، 2013، 2014، 2015، 2018.

ويقود الفيصلي المدرب الوطني جمال أبوعابد الذي تولى المهمة في الموسم الماضي وتُوج معه بطلاً لدرع الأردن ودوري المحترفين، علماً بأن الفيصلي سيواجه غريمه التقليدي الوحدات على لقب كأس السوبر ذهاباً وإياباً يومي 21 و28 من الشهر الجاري.