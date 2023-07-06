الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الفيصلي.. «الدرع التاسع»

الفيصلي.. «الدرع التاسع»
6 يوليو 2023 10:17

 
عمان (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
سوريا: العودة الآمنة للاجئين «أولوية»
الرئيس السوري يبحث مع وزير خارجية الأردن عودة اللاجئين

تُوج الفيصلي بطلاً لدرع الأردن في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه والثانية توالياً، بعد فوزه على الأهلي 3-1 على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ضمن الجولة التاسعة.
وحقق الفيصلي فوزه التاسع توالياً ليحسم أول ألقاب الموسم الكروي الجديد بالعلامة الكاملة مع 27 نقطة، وموسعاً الفارق إلى 10 نقاط عن أقرب مطارديه الرمثا «تتبقى له مباراتان»، والوحدات «تتبقى له ثلاث مباريات».
ونجح الفيصلي في قلب تأخره إلى فوز ثمين، بعدما تقدم الأهلي بهدف مبكر سجله سند جعارة، رد عليه أمين الشناينة بهدف التعادل، ويوسف أبو جلبوش، قبل أن يضيف الشناينة الهدف الثالث للفيصلي والثاني له.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 9 ألقاب في مسابقة درع الأردن، مبتعداً بلقب وحيد عن الوحدات الأكثر تتويجاً «10»، مقابل 5 للرمثا و 3 للحسين إربد، ولقبين لكل من الجزيرة وعمان وشباب الأردن، ولقب واحد لكل من كفرسوم واليرموك والجليل، بينما تم إلغاء البطولة 6 مرات أعوام 1999، 2012، 2013، 2014، 2015، 2018.
ويقود الفيصلي المدرب الوطني جمال أبوعابد الذي تولى المهمة في الموسم الماضي وتُوج معه بطلاً لدرع الأردن ودوري المحترفين، علماً بأن الفيصلي سيواجه غريمه التقليدي الوحدات على لقب كأس السوبر ذهاباً وإياباً يومي 21 و28 من الشهر الجاري.

الأردن
الفيصلي
الوحدات الأردني
آخر الأخبار
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
سارة الأميري
الإمارات
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©